Jair Pereira: "Nos hace falta aprender a liquidar"

Luego del empate a un tanto obtenido frente a León, el zaguero central de Chivas, Jair Pereira, habló sobre la falta de claridad para definir las oportunidades generadas, aspecto que a su parecer, impidió que pudieran sellar el triunfo:

“Son partidos en donde nos hace falta aprender a liquidar, lo vengo diciendo y nos hace falta esa parte que tenemos que aprender antes de meternos a una Liguilla. Ahora viene un descanso que va a venir bien para que el equipo se despeje un poco de todo lo que ha pasado, pero seguir enfocados en nuestra idea principal, que bueno, yo creo que ya con este punto estamos dentro de la Liguilla y seguir. Son partidos que no podemos dejar escapar por la superioridad que hay en campo y también porque generamos muchas oportunidades de gol, tuvimos un penal a favor y bueno, todo ese tipo de detallitos tienes que seguir trabajándolos para que no se te escapen los partidos”.

Respecto al tema de las expulsiones y el penal que se les marcó en contra, el exjugador de Cruz Azul aclaró que no es algo de lo que quisiera seguir discutiendo, en cambio comentó que deben seguir concentrados en afinar los detalles propios de su funcionamiento:

“No queremos seguir hablando de eso (el arbitraje), cualquiera puede observar lo que pasó, pero bueno, son cosas que de repente uno se pregunta qué pasa, pero no está en nuestras manos; lo que está en nuestras manos es seguir haciendo las cosas bien y no perdonar en las oportunidades de gol que tengamos”.

Por último, mencionó que ya se encuentran pensando en el rival en turno para la fecha final de la temporada regular y lo importante que sería para ellos sumar de a tres en el Estadio Chivas:

“En lo único que se piensa es en el siguiente rival (Necaxa), que es un rival que ha venido haciendo regularmente bien las cosas y debemos intentar sacar puntos en nuestra casa para entrar a la Liguilla y cuando llegas con una victoria siempre te da motivación para arrancar bien la Liguilla”, expuso ‘El Comandante’ Pereira.