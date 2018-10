Querétaro 2-3 Toluca: puntuaciones de Toluca en la jornada 16

Querétaro nos ha mostrado ser un equipo de diversas facetas y mucho de esto no tiene que ver por las ideas de su técnico, si no por la mala planeación desde un principio al tener un plantel corto o con jugadores de no suficiente calidad, como se pretende en el Bajío. Toluca hizo de las suyas en el adormecer del aprtido, antes del agregado sacaron un triunfo a balón parado y se acercan a liguilla acechando a Necaxa, Pumas, América y Chivas por tomar alguno de sus puestos. Primer torneo de Cristante y al parecer va cumpliendo correctamemte expectativas, salvo el resbalón en Copa MX.

A continuación te presentamos la escala de valores y la simbología con los que identificaremos la puntuación de cada jugador:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación)

Alfredo Talavera

7) Fundamental en varios mano a mano, sobre todo los creados por Camilo Sanvezzo, sus reflejos son un envión anímico para sus compañeros.

Gerardo Flores

9) Gerardo Flores se lleva las palmas al dar el triunfo con un seco testarazo que venció a Volpi, además generó constantemente idas al ataque con su rapidez.

Osvaldo González

6) No es un defensor bien dotado técnicamente hablando, pero su corpulencia le ayuda a imponerse y le salva su trabajo, pero aún así se le escaparon varias jugadas.

Paulo Da Silva

6) La edad desde luego que es un factor que afecta al guaraní y vimos que se lo llevaron en varias ocasiones los jugadores rivales y tuvo que cometer faltas para pararlos, pero la experiencia es un punto a favor fuerte y que lo mantiene como titular.

A. Benítez

5) El joven canterano, se vio verde y tuvo que recibir ayuda de Esquivel en repetidas ocasiones pus el 'Pájaro' no se cansó por esa banda.

Erbin Trejo

7) El cambio de posición que se le ha dado le ha caído de maravilla, un 'box to box' que entiende lo que hace y da orden al lado del contención para poder abrir espacios.

J. Mendez

5) Otro jugador producto de la cantera mexiquense que se le ha ido dando oportunidad poco a poco, pero aún le falta mayor concimiento de su posición.

Carlos Esquivel

6) Hombre de un solo club que ha tenido irregularidad en esta campaña, pero se le seguirá dando esa confianza, faltó más atrevimiento de su parte para ir al frente.

Pablo Barrientos

7) Es la válvula de escape que utiliza recurrentemente Cristante, es el creativo del equipo aunque juega más pegado a la banda.

Fernando Uribe

9) La contundencia y el colombiano van de la mano, no es necesario Triverio y así nos lo hace ver este excelente artillero que no desperdicia las que tiene, un arma letal.