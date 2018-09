Las diez del zorro: semana 16

Dos eternos técnicos del futbol se enfrentaron en la cancha del Estadio Jalisco cuando Atlas recibió al América en la penúltima fecha del Apertura 2016. El equipo del profe Cruz y el de Ricardo Antonio LaVolpe repartieron unidades, en un encuentro aguerrido, equilibrado y que dejó un resultado que de poco sirve para la causa de ambos. A continuación repasamos lo que dejó el partido y lo que le espera en el resto del torneo a los del paradero.

1. Fuerte rojinegro

16 años, 32 torneos, más de 260 partidos, de la mano de gritos de gol y llantos de tristeza y felicidad, fueron las vivencias que dejaron los encuentros en el Estadio Jalisco para el equipo atlista. Todo ese tiempo debieron esperar para volver a hacer de casa una cancha de la que nadie pueda salir con los tres puntos. Invierno del 2000 fue la última vez que Atlas consiguió el invicto en el 'coloso de Independencia', ahora bajo el mando de José Guadalupe Cruz lo han vuelto a hacer, un pequeño destello en su torneo del centenario del que esperaban mucho más, por lo menos aquellos que los acompañaron cada fin de semana.

2. Eterna fidelidad

El empate frente al América marcó el fin de la temporada, al menos para los aficionados atlistas que tendrán que esperar dos meses y unos cuantos días para volver a ver a su equipo. A pesar de que los resultados en casa no fueron del todo negativos, la campaña no ha sido para nada buena, con solo un partido por delante, los zorros aun no llegan a 20 puntos, pero como cada semestre lo han demostrado sus aficionados, no se cansan de ir a apoyar a su equipo que en el balance de alegrías por descalabros han sido más los segundos, y aún así vuelven a meter por lo menos 25,000 gentes cada que juegan en casa. Si de algo se pueden sentir orgullosos en estos cien años de vida, es de tener a una de las mejores aficiones del país.

Foto: Nayaritenlinea

3. Equipo de 45 minutos

Por tercera jornada consecutiva los del paradero han iniciado sus encuentros con el pie derecho y se han puesto arriba en el marcador antes que su rival, y por tercera jornada consecutiva no han podido mantener el marcador a su favor. 0-1 frente a Santos, 0 -2 frente a Pachuca y ahora 1-0 frente al América. A pesar de las limitaciones de su plantel, han demostrado que saben cómo competir e incluso superar a sus rivales, pero por alguna razón no tienen el manejo de partido adecuado, o su técnico no encuentra la manera de mantener el nivel que los lleva a ponerse al frente. Lo que es una realidad es que este equipo ha dejado ir 7 puntos en las últimas tres jornadas, que de haberse conseguido, la historia seria otra.

4. Unos por otros

Para este encuentro el capitán Rafael Márquez ya estaba disponible para participar con el cuadro rojinegro, sin embargo con su llegada fue otro el que partió, Cándido Ramírez quedaba fuera todo el torneo. Muchas lesiones las que ha aquejado el equipo atlista desde la mitad del campeonato hasta la fecha, aunado a la baja de juego de algunos, las rotaciones que se han tenido que hacer en el cuadro titular han impedido un mejor entendimiento y por consiguiente afectar el funcionamiento colectivo.

5. Pero sigo siendo el rey...

Como dijimos, el capitán el sábado regresaba al cuadro titular y qué manera de hacerse notar. Sentó a uno de los mejores jugadores del torneo para los zorros, pero no solo por su jerarquía, la defensa es otra cuando el 'Kaiser' entra a la cancha, junto con Arreola le dificultaron el ataque a jugadores como Michael Arroyo, Rubens Sambueza y el mismo Oribe Peralta, quienes se vieron inoperantes ante el gran trabajo de zona que hizo en el cuadro bajo el equipo del profe Cruz.

Foto: Pasionaguila

6. Apuesta en casa

Son ya varios partidos seguidos en los que el técnico rojinegro apuesta por jugadores de casa. El partido contra América de nueva cuenta contó con un ataque 100% hecho en las fuerzas básicas rojinegras. Hace mucho tiempo que no se veía a un equipo que en sus once elementos, más de la mitad de ellos sean hechos en las escuelas rojinegras y eso es algo que se le debe agradecer al michoacano que ha venido a trabajar de manera correcta.

7. Pretemporada en pleno torneo

Como dijimos anteriormente, son casi la mitad de los partidos en los que el técnico atlista ha probado con jugadores de casa, acomodándolos en diferentes posiciones y con diferentes compañeros. Elementos como Álvarez, Barraza, Rivera, Barragán, Arreola, Robles, Salinas y el mismo Sergio Rodríguez han estado rotando a lo largo del campeonato. El profe sabiéndose desde hace varias jornadas, casi fuera de la fiesta grande, ha optado en preocuparse lo antes posible por visualizar a un posible cuadro para la siguiente campaña, en la cual se rumora que no sobra el billete y tendrán que armar prácticamente un cuadro con lo que tienen ahora.

Foto: Muropolitico

8. Con broche de oro

A lo largo de la campaña los zorros, motivados por el festejo de su centenario, tuvieron la tendencia de homenajear a sus máximos ídolos en sus partidos de local. Entregarles un reconocimiento en el entre tiempo y que reciban el aplauso de su público. El torneo terminó para ellos, al igual que los homenajes, y no podía ser de otra manera, el máximo ídolo rojinegro, el que más se identifica con los colores y probablemente el más querido por la afición, Alfredo 'Pistache' Torres recibía el reconocimiento para culminar el festejo atlista.

9. América

El equipo de Ricardo Antonio La Volpe, se vio prontamente superado en el trámite del juego, pocas incitaciones en los primeros minutos, aunque muy tímidas y fueron los zorros quienes tomaron la batuta los primeros 45 minutos, superándolos en todos los aspectos. Michael Arroyo vuelve a demostrar que es un jugador al que le cuesta mucho iniciar los partidos, y ante una de las peores defensas del campeonato se vio anulado junto con todo el ataque azulcrema. Oribe Peralta sigue siendo su mejor hombre, Rubens Sambueza no es aquel marcador de tiempos que conocíamos y su inteligencia para jugar necesita ser complementada para poder pesar.

Foto: Odiamemasaguilas

10. En Frío

Sin dar su mejor partido, la academia volvió a mostrar tintes lúcidos de lo que puede llegar a dar el equipo. La defensa se comportó a la altura, muy ordenada y marcando por zona, sin embargo fue esa misma táctica y falta de comunicación con sus contenciones lo que terminó por regalar el gol al América.

No obstante, el partido de Salinas y Salas no fue malo, recuperaron varios balones y dieron circulación al esférico, sobre todo el número 17, aún así, las transiciones siguen siendo a una velocidad ineficiente.

El ataque de nuevo cien por ciento canterano parecía entenderse, sobre todo la dupla Edson-Barragán, toques de primera o segunda intención y movimientos al espacio, ganando la posición a la zaga azulcrema ayudó a encontrar vías de ataque para los locales.