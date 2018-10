Jorge Torres Nilo se perderá el duelo ante Querétaro

Este pasado lunes, la Comisión Disciplinaria del futbol mexicano, dio a conocer que el lateral mexicano, Jorge Torres Nilo, llegó a cinco tarjetas amarillas acumuladas, motivo suficiente para que el ‘Pechu’ quede suspendido un partido, siendo así que se perderá el encuentro ante los Gallos Blancos y regresará a la actividad para los Cuartos de Final de Ida.

Para Damián Álvarez no hay preocupación por la falta de gol de André Pierre Gignac.

Por otro lado, a pesar de la pausa en la Liga, en Tigres no hay tiempo para descansos, el equipo se mentaliza para lo que será el cierre de la Fase Regular del Apertura 2016. El último sinodal será en reciente Campeón de Copa MX, el Querétaro de Víctor Manuel Vucetich, apenas concluya la Fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre.

Este martes, Damián Álvarez, habló en conferencia de prensa sobre el presente del equipo regiomontano, que ya se encuentra calificado a la Liguilla.

“Independientemente de la estadística, dentro de la Liguilla no hay preferencias, hay que tratar de ser el mejor, del que nos toque”, comentó el ‘Enano’ en vísperas de lo que será una Fiesta Grande más para el cuadro de San Nicolás de los Garza.

Sobre el rival de la ciudad, la escuadra de Monterrey que aún tiene vida en el certamen, Álvarez manifestó: “Si se lo merecen y hacen las cosas bien, tendrán su lugar, si no tendrán que esperar al torneo que viene”.

Por otro lado Damián comentó que el hecho de que su compañero en ataque, André Pierre Gignac, no esté haciendo gol, no significa que esté haciendo las cosas mal y destacó otros puntos que el francés otorga a la ofensiva felina: “Tiene que recuperarse así mismo, no hay ninguna desesperación o preocupación en cuanto al nivel de él”.

Finalmente el naturalizado mexicano felicitó a su estratega, Ricardo Ferretti, puesto que el timonel brasileño formará parte del Salón de la Fama.