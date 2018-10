Hernán Cristante: "El equipo tiene mucho corazón"

El Deportivo Toluca se acercó a la 'Fiesta Grande' del torneo Apertura 2016 de la Liga MX, después de haber derrotado en tierras queretanas a los 'Gallos Blancos'. Posteriormente a su sexto triunfo del certamen, Hernán Cristante mencionó cuáles son los puntos que rescata del funcionamiento que tuvo su equipo.

"Hoy el equipo mostró tener primero capacidad, mostró buen futbol; después, peleó, se sobrepuso a una adversidad, a un arbitraje demasiado complicado; me da vergüenza hablar, es más no quiero hablar del arbitraje, es una pena tener árbitros de este calibre".

Además, respecto a la última fecha de la competencia, en la cual enfrentarán a Santos Laguna en el Estadio Alberto 'Chivo' Córdova, comentó: "Lo que pasa es que Toluca viene adoleciendo de esto y nosotros nos callamos, no decimos nada, pero bueno, es parte del orgullo que uno puede tener, ganarle a todas las circunstancias y a todas las adversidad. Hablábamos con los chicos durante la semana, que no podemos tener mejor oportunidad de demostrar quiénes somos, cómo son como equipo por las adversidades que se han presentado a lo largo del torneo, y el equipo se ha sobrepuesto entonces. Hoy, la verdad contento con eso, más allá del resultado, el resultado es conveniente, nos favorece, nos mete en una posible pelea por entrar a la liguilla; cerramos en casa con un rival que no va a ser fácil pero hoy nos da otros bríos, nos da otra posibilidad".

Por último, el timonel de los 'Escarlatas' continuó hablando del arbitraje, sin embargo, también resaltó el temperamento que mostraron sus pupilos para conserguir un resultado positivo: "Estaba controlado, cada vez que tocábamos nos cobraban una falta; a nosotros nos cobraron todas, por eso digo que fue un muy mal arbitraje, se nos complicó, no podíamos jugar, y nada, al equipo le faltó un poquito más de "timing" con la pelota, íbamos a tener encima a un rival que se iba a venir, que nos iba a apretar, que nos iba a meter en nuestro arco y nos faltó ser un poquito más puntuales, más precisos, pero el equipo tiene mucho corazón".