Sí, Cruz Azul ya sumó su quinto torneo al hilo sin calificar a la liguilla ya que no tiene posibilidad alguna, ni por combinaciones, de acceder entre los ocho primero.

A lo que todo aficionado de La Máquina se ha hecho la misma pregunta más de una vez y más en estos últimos dos años y medio, ¿Qué necesita Cruz Azul?. Y es que tal vez esta pregunta resulta un poco absurda, han probado con casi todo; cambio de técnicos, cambios de jugadores, cambios de ciertos directivos, excepto uno: cambio de presidente.

No hay que dudar que todos los cambios que se han hecho en Cruz Azul se han querido hacer para bien del equipo pero por más que se intenta ya vimos que hay algo más profundo que impide que se hagan resultados a favor. El más claro y reciente ejemplo es el de Tomás Boy, un técnico distinto, carácter fuerte, algo diferente a lo que había probado la Institución. Terminó renunciando.

¿Que es lo que en verdad necesita Cruz Azul?

Cruz Azul, a lo largo de su historia, no se ha caracterizado por cambiar muchos directivos constantemente y mucho menos presidentes aunque el dueño siga siendo el mismo. Si bien es cierto que la Cooperativa de la Cruz Azul es la dueña del equipo, algo muy "raro" impide imponerse para destituir al presidente el equipo, lo han intentado muchas veces y por una cosa u otra siempre se queda igual.

Sigue "la leyenda urbana" de que es manejado por el promotor Hurtado y que antes de cualquier decisión tiene que pasar por Miami para el visto bueno.

Definitivamente lo que necesita, a mi parecer, es una reestructuración por completo de toda la directiva y poner a gente capaz, que entienda el fútbol, que entienda lo que es Cruz Azul, que sepa de buen manejo, a lo mejor ex jugadores en algún puesto, no se si un Carlos Hermosillo que él sólo se ha hecho promoción pero porqué no darle el beneficio de la duda. Si queremos acabar con un problema lo tenemos que hacer de raíz.

Un equipo tan grande y con una historia tan rica no puede estar peleando el decenso, no puede tener una sequía tan grande, son dos años y medio sin calificar pero eso se suma a 19 años sin titulo. Cruz Azul no puede permitirse eso.

El pasado ya está, no se puede remediar. El futuro es mucho y no hay nada escrito, quien este a cargo de este gran equipo, que le regrese la grandeza.