Título de goleo de Boselli no es objetivo en León

El delantero argentino Mauro Boselli tiene en la mira la consecución de un nuevo título de goleo, el tercero desde que llegó a México, y es que la llegada de Javier Torrente así como el repunte tan importante que tuvo el León en el torneo le permitieron hacerse presente en las redes enemigas para estar posicionado hoy en día en la punta de la tabla de artilleros.

Sin embargo, en el bajío no se toman como un objetivo el hecho de que el ‘Matador de Barracas’ temine como máximo anotador del Apertura 2016, ya que priorizan la Liguilla y toman lo demás como secundario. Al menos así lo dejó en claro el entrenador de la Fiera, quien destacó que las posibilidades de que Mauro esté peleando ese logro individual son gracias a todo su equipo.

“Como he dicho, para que un arquero tenga un récord de minutos sin gol es importante la defensa y es un compromiso que el grupo tenga para defender, y también para que el goleador, o el hombre gol pueda lograr el objetivo, son muy importantes los demás que integran el equipo y la levantada del equipo en líneas generales le pudo dar a Mauro la posibilidad de convertir un gol por partido, entonces evidentemente él tiene la calidad para ser un gran definidor, pero también necesita del resto para esas asistencias”.

“No, no es objetivo, eso se da, no figura en ningún papel, pero si Cano, ‘Chapo’ y Elías estuvieran en mal momento, seguramente Boselli no podría y eso es muy importante. Somos un equipo, un grupo, todos son importantes para que al equipo le vaya bien y cuando le va bien al equipo, le va bien a las individualidades”, dijo.

Más allá de lo que se pueda decir, la realidad indica que Boselli roza ya su tercer título de goleo en nuestro país, sin embargo enfrente tiene a Dayro Moreno como competidor. Lo interesante se dará en la última jornada, cuando tanto Xolos como León disputen sus enfrentamientos y ambos delanteros definan al mejor romperredes de este certamen.