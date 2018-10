Fin a 'la Maldición de Columbus': México derrota 2-1 a Estados Unidos

A. Talavera; M. Layun, R. Márquez, D. Reyes. H. Moreno; A. Guardado, H. Herrera; G. Dos Santos, J.M. Corona, C. Vela, J. Hernández.

México : A. Talavera; M. Layun, R. Márquez, D. Reyes. H. Moreno; A. Guardado, H. Herrera; G. Dos Santos, J.M. Corona, C. Vela, J. Hernández.

Estados Unidos : T. Howard; M. Besler, J. Brooks, O. González, T. Chandler, F. Johnson; M. Bradley, J. Jones, C. Pulisic; J. Altidore, B. Wood.

¡Gracias por seguir la transmisión a través de VAVEL.com! No te despegues de nuestro portal para obtener la mejor información de este Hexagonal Final previo al Mundial de Rusia 2018, ¡hasta la proxima!

MF. Con esto, la Selección Méxicana dirigida por Juan Carlos Osorio, rompe la hegemonía americana en Columbus de 15 años, desde aquel lejano "dos a cero" del 2001 donde comenzó la paternidad de 'los del norte' sobre 'el Tri'.

MF. Ya en los últimos minutos del partido, Rafael Márquez mandó el balón al fondo de la portería de Guzan después de un excelente remate de cabeza a centro de Layún.

MF. Bobby Wood emparejó el partido en los albores del segundo tiempo después de un buen servicio de Jozy Altidore.

MF. El primer gol fue de Miguel Layún que desde fuera del área disparó y después de ser desviado por botines americanos, se fue al fondo de portería estadounidense.

MF. México comienza con el pie derecho el Hexagonal Final Concacaf y derrota a su archirival en su casa, Estados Unidos cae con marcador de 1-2 en Columbus, Ohio y termina su hegemonía en esa plaza de 15 años.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90+3' Tarjeta roja para México. Carlos Salcedo es expulsado por doble amarilla.

90' Tiempo cumplido en Columbus.

88' Mención especial al gran centro de Miguel Layún que suma una asistencia más en su carrera.

88' El cuatro veces mundialista, RAFAEL MÁRQUEZ remata de cabeza de manera excelsa en primer poste y manda arriba en el marcador a los suyos, ¡YA LO GANA MÉXICO!

¡GOOOOOOOOOL DE MÉXICO!

87' Falta a favor de México. Tiro libre en la pradera derecha a unos cuantos metros del área rival.

85' Buscaba Márquez una combinación con Lozano por la banda pero el primero sirve mal para el recién ingresado.

83' Salida arriesgada de Alfredo Talavera en el tiro de esquina, el centro es muy cerrado y se concede el saque de meta.

80' Cambio de Estados Unidos. Sale Matt Besler, entra Michael Orozco.

79' Frenético partido en Columbus, nos acercamos al final del partido.

78' Gran jugada individual de 'el Chucky' que desborda por banda derecha y sirve para 'Chicharito' que Johnson intercepta y evita el segundo mexicano.

78' ¡CERCA MÉXICO! ¡CERCA LOZANO!

76' Talavera desvía a dos manos el tiro libre y la manda a tiro de esquina.

76' ¡CERCA ESTADOS UNIDOS!

76' Héctor Herrera sirve demasiado sobrado para Salcedo, regalando el balón al atacante americano; Salcedo se tira sobre las piernas del rival para evitar el avance y concede la falta.

76' Tarjeta amarilla para México. Carlos Salcedo es amonestado.

76' Intenso partido de ida y vuelta.

75' Hirving Lozano desborda y sirve para Hernández que no logra conectar el balón.

74' Cambio de Estados Unidos. Sale Timmy Chadler, entra Deandre Yedlin.

72' Cambio de México. Sale Carlos Vela, entra Hirving Lozano.

70' Se armaba el contrataque peligroso americano que Miguel Layún corta con falta 'táctica'.

69' Tarjeta amarilla para México. Miguel Layún es amonestado.

68' Tarjeta amarilla para Estados Unidos. Matt Besler es amonestado.

65' El control del juego es para Estados Unidos, México no puede salir de su mitad de cancha.

63' Tarjeta amarilla para México. Carlos Vela es amonestado.

61' ¡CERCA ESTADOS UNIDOS! Diagonal por la derecha para Johnson que conecta y el balón se va arriba de la portería mexicana.

59' Falta a favor de México. Jozy Altidore comete falta sobre Moreno en el área mexicana.

58' ¡CERCA HERRERA! Recorta en el área y busca disparar pero una barrida estadounidense evita que haga contacto con el balón.

57' El tiro de esquina va a primer poste, remata cruzado el americano y Talavera se la queda sin complicaciones.

57' ¡SE LA PIERDE ESTADOS UNIDOS!

56' La zaga defensiva mexicana comienza a perder orden y ceden el balón a tiro de esquina.

55' El partido comienza a enfriarse en media cancha.

48' Gran conducción de Jozy Altidore que sirve para Wood entrando al área, dispara raso y fuerte ante la salida de 'Tala' y el balón se va al fondo, ¡ya lo empata Estados Unidos!

¡GOOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS!

47' Entraba al área 'Tecatito' y no logra evadir la buena cobertura de la defensa americana, dispara y el esférico es desviado.

45' Serie de rebotes que ningún delantero americano logra enviar al fondo de la red después de una diagonal de Robby Wood.

45' ¡SE SALVA MÉXICO!

45' Cambio de México. Sale Diego Reyes, entra Hugo Ayala

¡INICIA EL SEGUDO TIEMPO!

MT. Partido lleno de patadas y faltas que han trabado y ensuciado el partido, además de dar como saldo dos lesionados, Guardado y Howard han abandonado el terreno de juego.

MT. Con anotación de Layún, México lo gana 0-1 momentáneamente, en un partido donde ha mandado de principio a fin con un par de chispazos americanos que se quedaron en la raya de la meta mexicana.

¡FINALIZA EL PRIMER TIEMPO!

45+2' Centro de Chandler que Reyes rechaza con la testa.

45' Primeros 45 minutos cumplidos.

44' Intenta Giovani un tiro de media vuelta pero el balón sale muy desviado.

44' Tarjeta amarilla para Estados Unidos. Timmy Chandler es amonestado.

43' No tiene precisión la escuadra americana en zona de gol y no logran terminar sus jugadas.

41' Gran intercepción de Salcedo que recorta una diagonal de Chandler que llevaba peligro.

39' Cambio de Estados Unidos. Sale Tim Howard, entra Brad Guzan.

38' ¡Disparo de Hernández! El balón lo ataja Howard sin complicaciones.

37' Ya se reanuda el juego, Howard sigue en acción.

35' Tim Howard se duele en el césped; ya calienta Brad Guzan.

34' El tiro libre lo cobra de manera defectuosa Giovani Dos Santos y manda el balón sobre la cabaña de Howard.

33' Falta a favor de México. Vela recibe falta de Jones en linderos del área americana.

33' Otro cabezazo estadounidense que la defensa mexicana saca de la línea, ¡cerca Estados Unidos!

¡SE SALVA MÉXICO!

32' Falta a favor de Estados Unidos. Corona comete falta sobre Timy Chandler.

30' Tocaba 'Chícharo' para Vela en última zona pero es emboscado por tres defensas de Estados Unidos.

29' Falta a favor de México. Bresler comete falta sobre Carlos Vela.

27' Cambio de México. Sale Andrés Guardado, entra Carlos Salcedo.

25' Se duele Andrés Guardado en la grama del Mapfre, al parecer está lesionado.

24' Después de un buen centro, Vela remata de cabeza y estremece el travesaño, ¡cerca México del segundo!

24' ¡SE SALVA ESTADOS UNIDOS!

22' Remate de Altidore que Héctor Moreno saca en la raya, ¡SE SALVA MÉXICO!

20' Layún recorta al centro, dispara y el balón es machucado por Chendler que permite que se vaya lentamente al arco, ¡ya lo gana México!

¡GOOOOOOL DE MÉXICO! ¡GOL DE LAYÚN!

18' Falta a favor de Estados Unidos. 'Chicharito' evita el avance con falta en media cancha.

17' De nueva cuenta Márquez evita el avance estadounidense que comienza a reordenarse en el campo.

16' Excelente intervención de 'Rafa' Márquez que evita que Johnson llegue a última zona.

15' Herrera se atreve de media distancia pero vuela el balón; 0-0 aún en Columbus.

14' Tarjeta amarilla para Estados Unidos. John Brooks es amonestado.

13' Centro que mandaba Corona a Hernández pero Howard intercepta a dos manos.

12' Disparo de Jones que desvía la defensa mexicana.

9' Gran jugada individual de Corona que con técnica indivual elude a tres defensores americanos, dispara y el balón se estrella en el poste.

9' Tarjeta amarilla para México. Diego Reyes es amonestado.

9' ¡SE SALVA ESTADOS UNIDOS! ¡CERCA MÉXICO!

8' Buscaba Layún a Dos Santos a profundidad pero el balón llevaba mucha potencia y se escapa del rectángulo verde.

7' ¡CERCA MÉXICO! Recorte hacia adentro de Corona, toca a Layún que dispara pero el balón se estrella en Carlos Vela, sigue avisando la visita.

6' ¡Primer aviso mexicano! Diagonal rasa de Layún que no alcanza a controlar 'Chicharito' y la manda fuera del campo.

5' Otro centro por izquierda, ahora fue Dos Santos buscando a un rematador pero el balón se pasa de largo.

5' Buscaba 'Tecatito' Corona llegar a línea final por la izquierda pero se le acaba la cancha.

4' Falta a favor de México. Tiro libre en media cancha.

4' Johnson recibe el balón en linderos del área por la izquierda y dispara bastante elevado del arco que defiende Talavera.

3' Centro bastante pasado desde la izquierda de parte de los mexicanos, el balón se ahoga en línea final; saque de meta para EUA.

1' Sale jugando desde la primera línea el equipo mexicano sin precisión en última zona, el balón está en las manos de Howard.

¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡ESTADOS UNIDOS - MÉXICO!

19:01. La temperatura actual en Columbus, Ohio es de 7° centígrados.

19:00. El momento del partido ha sucedido antes de que comience el cotejo, ambas escuadras se toman juntos la fotografía oficial.

18:57. Aparece una monumental Bandera de los Estados Unidos de América y a la vez, se entona su Himno Nacional.

18:56. Se entona el Himno Nacional Mexicano.

18:55. ¡SALEN LOS EQUIPOS AL TERRENO DE JUEGO! Se da inicio al protocolo FIFA Fair Play.

18:40. Ambos equipos ya salieron a calentar sobre el terreno de juego, se ultiman detalles en ambas escuadras.

Alineación Estados Unidos. T. Howard; M. Besler, J. Brooks, O. González, T. Chandler, F. Johnson; M. Bradley, J. Jones, C. Pulisic; J. Altidore, B. Wood.

18:15. La afición mexicana ya se reporta dentro del Estadio Mapfre en Columbus, Ohio.

17:50. El boletaje para ser espectador de este partido se agotó, el Mapfre Stadium estará a tope para vivir el primer duelo del Hexagonal Final Concacaf 2016, rumbo a Rusia 2018.

Alineación México: A. Talavera; M. Layun, R. Márquez, D. Reyes. H. Moreno; A. Guardado, H. Herrera; G. Dos Santos, J.M. Corona, C. Vela, J. Hernández.

17:05. Como típico de todo estadio, los souvenirs no pueden faltar.

17:00. El frío no para; con máscaras, doble camiseta y una buena sudadera los aficionados de Estados Unidos también muestran su pasión.

16:40. Más de la fanáticada mexicana.

16:30. Se abren las puertas del Estadio. Muchos aficionados mexicanos lamentablemente se quedarán afuera del estadio por los costos de los boletos.

16:00. La afición mexicana ya se hace presente en el Mapfre Stadium. El clima muy helado en Columbus no es una barrera para que la fanaticada cante y goze al ritmo de los tambores y la música.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del México vs Estados Unidos , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Rose Bowl. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

La última vez que México y USA se vieron las caras fue el año pasado en el estadio Rose Bowl, donde de manera dramática, el Tricolor derrotó con marcador de 3-2 a Estados Unidos en tiempo extra. Aquella noche se peleó por el boleto a la Copa Confederaciones 2017 y Paul Aguilar fue el héroe.

Atentos en el partido México vs Estados Unidos a Michael Bradley quien es y siempre será uno de los peores enemigos de México, pues en los últimos años ha sido quien de la cara por los estadounidenses, es de destacar la garra con la que juega en duelos de este calibre. Cabe destacar que le ha marcado gol al Tricolor en tres ocasiones.

Atentos a Giovani Dos Santos quien volverá a vestir la camiseta verde y como en el 2011, buscará ser quien le de la victoria al Tricolor. El mexicano vive posiblemente el mejor momento de su carrera en la MLS, por lo es una ventaja extra jugar ante rivales que ya conoce y ha vencido.

La jugada comenzaba tras un pase largo a Javier 'Chicharito' Hernández, mismo que disputaría el esférico con Bocanegra; Javier le pegaba a la pelota y esta era recuperada por Gerardo Torrado, quién mandaba un pase filtrado a Giovani. Dos Santos recibía el esférico y arrastró a varios metros al portero Tim Howard, dónde ni él, ni su defensa pudieron hacer algo ante el saque bombeado que el ex jugador del Barcelona realizaba y que se añadiría en las redes.

Años más tarde, uno de los partidos más recordados de la Selección Mexicana fue en la Final de la Copa Oro 2011, al vencer por un aplastante 4-2 a Estados Unidos, donde destacó el gol de Giovani Dos Santos en los minutos finales.

El partido México vs Estados Unidos que quizá, golpeó duro el orgullo de los mexicanos, fue sin duda alguna el cotejo que se celebro en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, Corea-Japón 2002. Un partido con grandes expectativas para los dirigidos en aquella ocasión por Javier Aguirre y que terminaron siendo derrotados por unos Estados Unidos, de la mano de un Landon Donovan que llegaba a ese partido inspirado.

En los últimos diez enfrentamientos México vs USA han tenido, se han registrado cuatro victorias para el equipo azteca; cuatro para la escuadra de las barras y las estrellas y un total de cuatro empates.

El arquero Tim Howard, que vive un gran momento en Colorado Rapids, habló a media semana y afirmó que el 'dos a cero' no es una campaña que intenta mermar a los mexicanos, si no una realidad: ''No es una campaña, son resultados reales que hemos logrado y disfrutamos ganar sin importar el resultado que se de, el marcador puede ser cualquier otro y estaremos contentos si conseguimos la victoria'', declaró el veterano.

Esta será la quinta ocasión que México pise la cancha del Mapfre Stadium, donde siempre ha sido derrotado y curiosamente con el mismo marcador, el famoso 2-0.

Información del portal web Medio Tiempo, señala que los enfrentamientos entre México y los Estados Unidos han favorecido a la escuadra tricolor; esto si se toma en cuenta desde el año 1934, un 50.7 por ciento de partidos ganados de los mexicanos, por 28.2 por ciento de los norteamericanos y un poco más del 21 por ciento en igualadas.

Por otra parte la escuadra de las barras y las estrellas terminaron como líderes de grupo en las eliminatorias previo al Hexagonal Final, sin embargo dieron mucho que desear, pues en el arranque fueron derrotados por Guatemala y empataron sin goles ante Trinidad y Tobago. En la segunda vuelta todo cambió y golearon a sus tres rivales, que fueron los ya mencionados y San Vicente.

La Selección Mexicana enfrentó con cuadro alterno a Nueva Zelanda y Panamá en la última Fecha FIFA y salió victoriosa en ambos duelos, donde lo más destacado fue el regreso de elementos como Giovani Dos Santos y Marco Fabián al equipo.

México ha dejado un sabor semiamargo en sus recientes partidos. A pesar de que el 'Tri' no ha perdido desde junio cuando salieron derrotados en Copa América Centenario ante Chile por el escándaloso marcador de 7 a 0, el funcionamiento de Juan Carlos Osorio y su sistema de rotaciones han sido del desagrado de los fanáticos, lo cual ha provocado su molestía.

Una nueva etapa de eliminatorias dará comienzo y es así como tenemos el primer platillo fuerte el día de hoy, cuando se enfrenten las dos selecciones más ganadoras del área en el llamado 'Clásico norteamericano'. México visita en Columbus a Estados Unidos con la finalidad de salir avante y conseguir la primera victoria del Hexagonal rumbo a Rusia 2018.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido México vs Estados Unidos , correspondiente a la 1ª jornada del Hexagonal Final 2016 de la CONCACAF. El encuentro tendrá lugar en el Rose Bowl a partir de las 20:00 horas.