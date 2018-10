Óscar Rojas: "El triunfo ante Santos es obligación"

El defensa del Deportivo Toluca, Óscar Rojas, aceptó que la fecha 17 del Apertura 2016 la jugarán como si fuera una final, además señaló que el triunfo de la semana pasada fue de oro puro para los choriceros.

El ex canterano de los Pumas aseguró que buscan pasar a la liguilla, ya que dependen de ellos mismos para estar en la Fiesta Grande, cuya temporada pasada no asistieron:

"Ese era nuestro objetivo a corto plazo, los dos partidos, sabíamos que un empate o una derrota con Querétaro nos dejaba muy expuestos para la última jornada y afortunadamente pudimos conseguir el resultado que queríamos para llegar a la última semana dependiendo solamente de nosotros".

Sobre el Santos Laguna -su próximo rival- el lateral derecho mencionó que los choriceros los deben de afrontar de la mejor manera, además de que resaltó cualidades del conjunto blanquiverde:

"Es un equipo que para calificar ya no pelea, pero entre ellos pelean su puesto, es un equipo de profesionales y por ser la última jornada o no pelear nada no nos van a venir a regalar el partido, ellos van a querer ganar e irse, no tranquilos pero al menos con la satisfacción de cerrar el torneo con victoria. Entonces sabemos que a veces los equipos así son más difíciles porque ellos juegan sin presión alguna", dijo.

Rojas García sentenció que la intención de jugar es ganar, pese a que antes del juego del domingo ya podrían estar entre los ocho primeros, pero a los choriceros les interesa sacar la victoria:

"Tenemos la intención y la obligación de ir a ganar, sacar los tres puntos, bien sabemos que podemos ya llegar calificados al domingo con los resultados del sábado, creo que eso no debe afectar en lo más mínimo, el equipo tiene que hacer el mismo planteamiento como si hubiera la obligación de ganar, eso es un hecho, que se gana si se hace un buen partido, si se hace intenso si está atento en las marcas y estamos finos arriba", finalizó.