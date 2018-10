Gerardo Alcoba asegura que Pumas merece estar en Liguilla

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México han vuelto a su campamento de entrenamientos de cara al último compromiso de la Fase Regular del torneo ante el Puebla tras haber regresado de Houston, ciudad donde enfrentaron al Cruz Azul en un duelo amistoso.

Uno de los héroes de dicho partido fue el central uruguayo, Gerardo Alcoba, quien marco el único gol del juego y fue justamente este jugador quien hablo para los diferentes medios de comunicación presentes en Cancha 2.

Alcoba se dijo contento por el estilo de juego que practica el equipo, pues a su parecer es un estilo propositivo y ofensivo con el que buscan ser protagonistas: “Estamos muy contentos con el sistema de juego de 'Paco'. Sentimos la alegría de entrar al campo sabiendo que debemos ser protagonistas. Intentamos jugar por abajo, llegar más que el rival. Arriesgarnos y eso me gusta mucho”.

El casaca número 3 de la escuadra universitaria está consciente de que un estilo de juego como el de Francisco Palencia es arriesgado pues es totalmente diferente al que venían practicando, pero si los objetivos se logran será el doble de satisfactorio debido al gran esfuerzo de adaptación y a la intención de innovar: “Intentamos un modelo diferente al que habíamos mostrado. Obviamente esto tiene sus costos, pero si logramos el objetivo de calificar jugando de la manera que buscamos sería una doble satisfacción para todo el equipo”, comentó.

Para el ´Patron´ un equipo como Pumas merece estar en Liguilla, por lo que ante Puebla buscaran asegurar su boleto a la Fiesta Grande, aunque es consciente de que el riesgo de no cumplir ese objetivo está latente y en dado caso deberán hacerse responsables: “Merecemos estar en Liguilla, es lo que merece un equipo como Pumas, pero sabemos que el futbol no es de merecimientos sino de hechos. Si calificamos a Liguilla es por merecimiento propio y si no lo hacemos es por nuestros errores y debemos hacernos responsables cuando las cosas no salen”, finalizó.