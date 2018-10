Diego de la Torre: "Tenemos que revertir la situación"

El torneo Apertura 2016 finaliza su etapa regular este fin de semana y en Chiapas FC son conscientes de que han tenido una campaña para el olvido, por lo que el objetivo será cerrar de la manera más decorosa con un triunfo frente a Atlas.

El mediocampista Diego de la Torre, de los más experimentados del plantel, reconoció que viven una situación desagradable, pero han trabajado con mucha intensidad para por fin volver a sacar un triunfo.

“Sabemos la situación que hemos venido pasando, que ha sido complicada, es triste el que no podamos levantarnos, que hemos trabajado bastante para poder sacar puntos y bueno no se nos han dado los resultados, pero este último partido hay que sacar los últimos tres puntos en casa”, dijo.

De la Torre no quiere pensar sobre el futuro del club chiapaneco y prefiere concentrarse en el encuentro frente a los 'Zorros', pues necesitan sumar puntos de manera urgente en la lucha por el no descenso.

“Hay que esperar, no sabemos que vaya a pasar, quién se pueda quedar, quién se pueda ir, siempre puede haber muchos cambios; hoy estamos pensando en el partido del sábado ante Atlas, hay que pensar que son tres puntos importantísimos para lo que es el descenso, ya que eso nos puede dar un colchón para el inicio del otro torneo, el equipo tiene que pensar que se vienen 17 fechas de vida o muerte y tenemos que salir adelante, pensar que todos los jugadores que estén se metan, se unan y hagamos un gran grupo para salir adelante", comentó.

El jugador finalizó reconociendo que han decepcionado a la afición chiapaneca, pero que no bajarán los brazos para cambiar el mal momento que vive 'Jaguares'.

“No tenemos más excusa, hemos decepcionado mucho a la afición, es la realidad y que no tengan duda que nosotros damos el cien por ciento, quisiéramos ganar cada partido, muchas veces pasan cantidad de cosas que no están en nuestras manos y no se dan los resultados que no tengan duda que cada partido salimos a dar el todo, a dar el máximo y tenemos que revertir la situación a partir de ya”, concluyó.