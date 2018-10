Jorge Torres Nilo: "Hablar de miedo es para otras cosas"

En Tigres no hay miedo, así lo manifestó el lateral del conjunto felino, Jorge Torres Nilo, luego de que este pasado martes, el arquero de Rayados, Jonathan Orozco, comentó que varios equipos están rezando para que Monterrey no avance a la Liguilla y por el folclore con el que se vive en la Sultana del Norte, el tema no pasó desapercibido en el entorno auriazul.

“¿Hablar de miedo? Esto es futbol, hablar de miedo es para otras cosas, no creo que sea la palabra adecuada” dijo el zaguero que vivirá una nueva lucha por el título con el equipo de San Nicolás de los Garza.

Torres Nilo dejó en claro que sería bueno para la gente que la escuadra de Monterrey avance a la Liguilla, misma que buscarán consumar de última hora, en el cerrojo de la Fase Regular del Apertura 2016.

¿Clásico en Liguilla? El ‘Pechu’ manifestó: “Si se da que los enfrentemos, pues obviamente queremos ganarles a todos. Hablar de espina ya quedó atrás, estamos en el presente”, puesto que en la última Fiesta Grande, la escuadra de Antonio Mohamed eliminó a los auriazules en Cuartos de Final.

Tigres recibirá este próximo sábado al conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro, rival que ya no se juega nada en el certamen pero que viene con una moral a tope, luego de consagrarse Campeones de la Copa MX.

El duelo dará inicio en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Universitario, donde los felinos buscarán acechar puestos todavía más altos en la tabla general.