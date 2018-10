Los 'Equinos' logran empatar en la Ida de los Cuartos

L. Pineda; J. Manica, A. Rippa (C), A. Torres, A. Tapia; J. Morales, L. Pavez, W. Rentería (E. Arriaga, min. 78), M. Gómes (M. Hipólito, min. 64); D. Osorio (E. González, min. 56) y A. López. DT: Omar Ramírez.

Potros UAEM : L. Pineda; J. Manica, A. Rippa (C), A. Torres, A. Tapia; J. Morales, L. Pavez, W. Rentería (E. Arriaga, min. 78), M. Gómes (M. Hipólito, min. 64); D. Osorio (E. González, min. 56) y A. López. DT: Omar Ramírez.

Dorados de Sinaloa : G. Servio; J. Meza, O. Ortíz, E. Castro, C. Pinto (C); M. Argüelles (J. García, min. 85), J. Angulo (J. Cardenas, min. 68), J. Corona (F. Arce, min. 81); V. Angulo, P. Torres y G. Hachen. DT: Gabriel Caballero.

Muchas gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Dorados 1-1 Potros UAEM. En un momento tendremos la crónica de este compromiso. Sigue todo el deporte aquí en VAVEL.com.

MF | El equipo semifinalista se definirá el próximo sábado a las 16:00 horas en el Estadio Alberto 'Chivo' Córdova.

MF | Dorados no logra aprovechar su condición de local. El 'Gran Pez' no supo mantener su ventaja y terminó siendo empatado por unos 'Equinos' que, sin jugar bien, lograron igualar el partido, resultado que, en el papel, se ve cómodo para Potros UAEM.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90'. Se añaden tres minutos.

85'. Último movimiento de Dorados: entra José García por Marco Argüelles.

82'. De cabeza, Edgar González convierte el gol auriverde; Potros UAEM ya empató el partido.

¡GOOOL DE POTROS UAEM!

81'. Segundo cambio de Dorados: sale Joe Corona e ingresa Fernando Arce.

77'. Último movimiento de Potros UAEM: entra Emmanuel Arriaga por Wilber Rentería.

76'. Disparo de Antonio López que pasa por arriba de la portería sinaleonse.

75'. Cobro de tiro libre por parte de José Cardenas que pasa por arriba de la cabaña de Leonín Pineda.

74'. El 'Gran Pez' sigue mostrándose de mejor forma; Potros UAEM no ha tenido reacción.

68'. Primer cambio de Dorados: entra José Cardenas por Jesús Angulo.

66'. Cabezazo de Abraham Torres que sale por arriba de la meta de Gaspar Servio.

64'. Segundo movimiento de Potros UAEM: entra Moisés Hipólito por Marcos Gómes.

62'. Disparo de Pablo Torres que pega por afuera de la red visitante. Dorados continúa siendo mejor.

61'. Gran corte de Rippa para evitar que Torres rematara en el área chica. Se salvó Potros UAEM.

56'. Primer cambio de Potros UAEM: entra Edgar González por Dante Osorio.

54'. Buena salida por aire de Pineda para, de puños, cortar el servicio de Corona.

53'. Arturo Tapia y Marcos Gómes también son amonestados.

50'. De cabeza, Vinicio Angulo remata dentro del área chica para adelantar al conjunto sinaloense en el marcador.

48'. ¡GOOOL DE DORADOS!

¡COMIENZA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

MT | Dorados se ha visto de mejor forma, pero no ha logrado reflejarlo en el marcador.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

45+2'. ¡CASI! Manica salva en la línea y evita el gol de Dorados.

45'. Se añaden dos minutos.

41'. Gran salida de Leonín Pineda para achicar y quitarle el balón a Pablo Torres.

40'. ¡CERCA! En dos ocasiones, Gaspar Servio evita la anotación de Potros UAEM.

39'. Cabezazo de Elio Castro que es contenido de buena forma por Leonín Pineda.

35'. Buena salida de Pineda para cortar el peligro, tras el pase de Hachen a Torres.

31'. El primer cartón amarillo de Potros UAEM es para Luis Pavez, por detener un contragolpe.

29'. Buena barrida de Castro para evitar que López se enfilara hacia la portería local.

26'. Gabriel Hachen también es amonestado, por una dura falta sobre Arturo Tapia.

25'. Débil disparo de Morales que sale por un lado de la portería de Servio.

22'. El encuentro se vuelve a detener, ahora para que Joe Corona reciba atención médica.

19'. Gran corte, dentro del área chica, de Manica para evitar el remate de algún delantero local.

18'. El primer cartón amarillo es para Pablo Torres, delantero de Dorados de Sinaloa.

17'. Gran corte de cabeza por parte de Tapia para evitar que Angulo lograra rematar de frente al área visitante.

16'. Los Sinaloenses continúan mostrándose de mejor forma, pero carecen de precisión en la última zona.

12'. El partido se detiene para que Alfonso Rippa reciba atención médica tras detener con la cabeza un potente tiro.

6'. Gran corte defensivo por parte del 'Gran Pez', tras el pase de Osorio que buscaba a López.

5'. Los locales son el equipo que mejor ha arrancado el partido; han buscado hacerse de la posesión del balón.

2'. Disparo de media distancia por parte de Hachen que sale por arriba de la cabaña defendida por Pineda.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

21:10. Banca de Potros UAEM: H. Estrada; D. Duarte, E. Arriaga, G. Velasco, E. Cerda, M. Hipólito y E. González.

21:08. Banca de Dorados de Sinaloa: C. López; S. Quiróz, J. Cárdenas, F. Arce, M. Cardacio, A. Arario y J. García.

21:06. Once de Potros UAEM: L. Pineda; J. Manica, A. Rippa (C), A. Torres, A. Tapia; J. Morales, L. Pavez, W. Rentería, M. Gómes; D. Osorio y A. López.

21:03. Once de Dorados de Sinaloa: G. Servio; J. Meza, O. Ortíz, E. Castro, C. Pinto (C); M. Argüelles, J. Angulo, J. Corona; V. Angulo, P. Torres y G. Hachen. DT: Gabriel Caballero.

21:00. Resta sólo media hora para que, en el Estadio Banorte. dé inicio el encuentro de Ida de los Cuartos de Final entre Dorados de Sinaloa y Potros UAEM.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Dorados - Potros UAEM, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Banorte. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El único antecedente entre Dorados y Potros UAEM fue en la quinta fecha del presente certamen. En aquella ocasión, los mexiquenses salieron victoriosos de 'La Pecera del Humaya', tras vencer 1-0 a los sinaloenses con gol de Gabriel Velasco.

(Foto: Dorados de Sinaloa)

Por su lado, el capitán de los 'Equinos', Alfonso Rippa, señaló que, por la cuestión del gol de visitante, están un poco obligados a conseguir un resultado positivo: "Los dos partidos serán cerrados y nuestra meta será definirlo en casa; para ello vamos con la intención de sacar el mejor resultado posible".

De cara a este cotejo, Fernando Arce, elemento del 'Gran Pez', comentó que buscarán regalarle un buen resultado a la afición sinaloense: "Esperemos que este miércoles demos un buen partido y le demos a la afición esa felicidad".

Los otros enfrentamientos de los Cuartos de Final del certamen son: Celaya FC - Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas - Cimarrones de Sonora y Zacatepec - Atlante.

El sábado pasado, el equipo dirigido por Omar Ramírez visitó a Chiapas, en donde consiguió sólo una unidad, tras igualar a uno frente a Cafetaleros de Tapachula; el anotador del gol universitario fue José Juan Gutiérrez.

(Foto: Ascenso MX)

Mientras tanto, la escuadra de Potros UAEM se clasificó a la 'Fiesta Grande' en el cuarto puesto de la Tabla General con 29 puntos, luego de sumar ocho victorias, cinco igualadas y cuatro descalabros. Convirtieron 24 tantos y encajaron 18.

En la última fecha de la Fase Regular, el cuadro comandado por Gabriel Caballero visitó Ciudad Victoria y partió a Culiacán con tres puntos, tras derrotar por la mínima a Correcaminos con anotación de Elio Castro.

(Foto: Correcaminos FC)

El conjunto de Dorados de Sinaloa accedió a la Liguilla tras ubicarse en el quinto puesto de la Clasificación con 27 unidades, producto de siete triunfos, seis empates y cuatro derrotas; anotaron 28 goles y recibieron 16.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Dorados - Potros UAEM , correspondiente a los Cuartos de Final de Ida del torneo Apertura 2016 del Ascenso Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Banorte a partir de las 21:30 horas.