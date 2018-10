Los Diablos Rojos están preparados para ganar, asegura Gerardo Flores

Con la finalidad de estar en la 'Fiesta Grande', los 'Choriceros' se preparan para sacar la victoria frente al Santos Laguna, así lo confirmó Gerardo 'Jerry' Flores.

"No garantiza nada, me parece que todos los partidos son diferentes, hay que jugarlos. Nosotros estamos trabajando, esperando al mejor de los Santos, el equipo está entrenando bien, creo que confía en su trabajo y eso va a ser lo que nos va a sacar avante en este partido", señaló el defensa del Deportivo Toluca.

El ex jugador del Cruz Azul y del Atlas, quien conoce muy bien al actual entrenador de los laguneros: José Manuel de la Torre, ya que lo dirigió cuando estuvo a cargo de la Selección Nacional.

"Es un gran entrenador, él lo ha demostrado, ha ganado cosas, la verdad que tiene una forma de jugar muy buena, nosotros tenemos que estar bien atentos, me parece que lo hemos hecho bien en esta recta de la temporada, contra grandes equipos, grandes entrenadores, esta no va a ser la excepción. Santos está bien dirigido, me parece que el equipo debe de confiar en lo que hace y simplemente estar bien atentos porque tiene jugadores desequilibrantes, me parece que ahí es donde a "Chepo" le gusta explotarlos".

Sobre cómo espera que sea el encuentro ante los 'Guerreros', Flores Zúñiga considera que será un duelo dificil, pese a la posición que se encuentran los blanquiverdes: "Va a ser un partido intenso, así lo veo yo, me parece que en todas las zonas va a estar reñido, en la parte de atrás tenemos que estar muy atentos porque tienen grandes jugadores, nosotros tratar de llevar buen conducto en la parte media y obviamente necesitamos goles, creo que en la parte delantero el equipo está fino y ahí se tiene que resolver, en la parte de arriba", culminó.