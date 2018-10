Para Silvio Romero, el choque ante Pachuca tiene sabor de Liguilla

La parte más trepidante del futbol mexicano está por llegar, la Liguilla se avecina y este fin de semana el Apertura 2016 dará por concluida su Fase Regular con la Jornada 17.

En declaraciones a Univisión Deportes, el atacante de las Águilas del América, Silvio Romero, habló sobre lo que ha sido la campaña del conjunto azulcrema y lo que viene en futuro a corto plazo.

“Siempre nos mantuvimos en zona de Liguilla y bueno clasificamos una fecha antes, considero que lo regular es parte de eso. Obviamente que América siempre es favorito y es el rival a vencer en esas instancias”.

Muchas han sido las críticas que ha tenido el conjunto capitalino a lo largo del segundo semestre del año en el que se está festejando el Centenario del club de Coapa y sobre ellas, el ‘Chino’ dijo: “No sé si exageradas o no, estábamos conscientes de que ante las críticas no estábamos tan mal y ante los elogios no estábamos tan bien, hemos tenido partidos malos, otros buenos pero esto es futbol”.

Los azulcremas se enfrentarán al actual Campeón del futbol mexicano, los 'Tuzos' del Pachuca, este sábado en el Hidalgo. Para Romero el choque sí tiene sabor de lo que será la Fiesta Grande: “Son rivales que van a estar en la Liguilla, tienen un equipo muy dinámico con jugadores muy desequilibrantes y va a ser un lindo duelo”.

Finalmente el ‘Chino’ no quiso adelantarse del todo a lo que podría ser un Clásico Nacional ante Chivas en Cuartos de Final, sin embargo, comentó que de darse, buscarán con todo avanzar a la siguiente fase.

América visitará la Bella Airosa este fin de semana, plaza donde no hna caído en etapa de Fase Regular dese hace cinco años. Fue en el Apertura 2011 la última derrota en dicha instancia futbolística con marcador de 2-0.