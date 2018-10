Pablo Torres: "El empate fue algo inesperado"

Dorados de Sinaloa regresó a los trabajos de preparación este jueves por la tarde, en la cancha del Estadio Banorte, luego de haber empatado como local en los primeros 90 minutos de la serie de los Cuartos de Final del Ascenso Bancomer frente a los Potros de la UAEM.

Pablo Torres habló con los medios de comunicación al término de la práctica, calificando como inesperado el marcador final ante los ‘equinos’, dado que el tanto de la igualada llegó en los últimos instantes del partido.

“Fue algo inesperado, nosotros pensábamos irnos con un triunfo y más por cómo se dieron las circunstancias del juego, pero ya estamos pensando en ir a ganar allá que es lo que estamos acostumbrados a hacer, juguemos donde juguemos es ir a buscar la victoria”, comentó.

Tras la posición en la que ahora se encuentra el conjunto sinaloense de tener que ir al Estado de México a marcador dos goles para tener un poco más de tranquilidad en el global, el argentino no se alarma y lo ve como algo a lo que está acostumbrado por ser delantero.

“No es nada alarmante, yo soy delantero, todo mi vida ronda en lo que son los goles, si no hay goles uno prácticamente no puede respirar, la verdad que es algo así, el que vive muy intensamente el fútbol como yo lo ve de esa manera. Estamos muy acostumbrados a eso, mis compañeros también, nos gusta hacer goles y vamos con todos”, declaró.

Por último, el camiseta #56 del ‘Gran Pez’ dejó atrás el resultado del partido de Ida para concentrarse de lleno en lo que será la parte definitiva de la eliminatoria este sábado en el Estadio Alberto 'Chivo' Córdoba.

“Si en algún momento bajó un poco después del gol final y haber terminado empatados, ya vuelve a la normalidad y empezamos a subir para estar en las mejores condiciones posibles para el día sábado”, concluyó.