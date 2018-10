Antonio Mohamed: "Si entramos a la Liguilla, vamos a entrar muy bien"

Hicieron la tarea, Rayados se metió al Estadio Morelos y derrotó al conjunto de Morelia con marcador de 1-2 y ahora solo queda esperar a una combinación de resultados que le permita a los albiazules avanzar a la Liguilla del futbol mexicano.

Antonio Mohamed, habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el encuentro ante los michoacanos: “Creo que terminamos sufriendo un partido que empezamos mal por el penal. Morelia arriesgó, tuvo sus opciones pero lo importante es que ganamos”.

El ‘Turco’ dijo que en la planeación del partido lo mejor era contragolpear, sabiendo que los rojiamarillos son muy ofensivos y reiteró nuevamente la falta de contundencia de su escuadra al ataque, un mal que lo tuvieron durante toda la campaña y que los fue llevando poco a poco a meterse en problemas de una calificación.

“Monterrey es el equipo que más tira a gol de todos los equipos de la Liga, por mucho pero en el torneo no hemos sido contundentes. La realidad indica que hicimos pocos puntos porque no fuimos contundentes, no estoy contento por los puntos, no son lo que queremos tener”.

“Todavía tenemos esperanza, yo soy optimista por naturaleza y tengo esperanza en eso (en combinación de resultados)”.

‘Tony’ reconoció que el equipo entró algo caído mentalmente a la cancha por enterarse del triunfo de León de último minuto en territorio capitalino pero después del penal detenido por Jonathan Orozco, la moral albiazul aumentó y fue vital en la victoria que consiguieron en el cierre de la Fase Regular.

“Creo que en el año somos el equipo que más puntos hizo pero eso no sirve, dejamos pasar la Liga en casa, es un aprendizaje que nos deja este torneo, sabíamos que al final el equipo se iba a acomodar por diferentes circunstancias. Si entramos a la Liguilla, vamos a entrar muy bien”.