Gabriel Hachen: "El equipo está muy ilusionado"

Dorados de Sinaloa regresó este lunes por la tarde a los trabajos de preparación, luego de haber conseguido de forma dramática la clasificación a las semifinales del Ascenso Bancomer MX, frente a los Potros de la UAEM, en el Estadio Alberto Chivo Córdoba.

Gabriel Hachen habló con los medios de comunicación sobre lo que fue la reacción en el partido del sábado pasado en el Estado de México, donde remontaron un dos a cero en contra en la segunda mitad para seguir con vida en la campaña.

“La verdad es que el equipo mostró carácter en el momento justo. Se hizo un primer tiempo muy malo, pero en el segundo tiempo hubo un cambio de actitud, un temperamento de los jugadores que fue lo que ayudó a dar vuelta a ese resultado”, comentó.

El argentino fue el encargado de recortar la distancia en el marcador ante los ‘equinos’, lo cual lo llena de confianza para afrontar lo que se venga en la siguiente ronda, pues no mandaba el balón al fondo de las redes desde la Jornada 14.

“En lo personal me siento contento, me da confianza, más allá de que estoy consciente que no venía marcando y este gol me va a venir bien para lo que son las semifinales. Hay que seguir trabajando y dar lo máximo en el partido que viene”, declaró.

Por último, el camiseta #59 del equipo de Sinaloa manifestó la ilusión que se vive al interior del plantel previo al cruce contra los Mineros de Zacatecas, esperando poder avanzar para posteriormente ir por el título.

“El equipo está muy ilusionado, y más al darle la vuelta a ese resultado, esto nos llena de confianza, pero estos son partidos aparte, hay que jugarlo como una final cada uno y esperamos que lo podamos lograr. El objetivo que nos trazamos es ser campeones y sobre eso vamos”, concluyó.