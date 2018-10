Boselli y el León no impresionan al 'Piojo'

La Liguilla cada vez está más cerca y los equipos, puntualmente Xolos y León, se preparan para encararla de la mejor manera. En el bajío, se tuvo entrenamiento intenso este lunes y al día siguiente, de igual forma, aunque con un partido mixto al final para amenizar el momento.

Mientras que en la frontera los días han sido distintos, y es que ya se sabía que iban a ser partícipes de la Fiesta Grande, únicamente les faltaba conocer al rival, que es el León, cuadro que trae consigo una racha de diez partidos sin perder y que sin duda, ha metido miedo a los rivales.

Donde no se preocupan tanto, al menos hablando por sí solos, es precisamente en la frontera, puesto que Miguel Herrera se dijo, no despreocupado, pero no mostró impresión alguna o exaltación cuando se le tocó el tema de la Fiera y su juego, así como de Mauro Boselli, uno de los mejores delanteros de la Liga.

“A veces no se da esa conexión tan necesaria para hacer cosas importantes. Ahora, con este timonel, han encontrado otra energía. Es un plantel muy bueno, que viene jugando desde hace rato y en el que Mauro Boselli es garantía de gol, pero no me impresiona”, dijo el polémico entrenador.

Si bien ‘el Piojo’ no demeritó lo que hasta ahora han hecho los Esmeraldas, sí se sintió seguro al saber que su equipo fue el líder de la competencia y que la plantilla rival es la misma que tuvo un pésimo inicio con Luis Fernando Tena.

Así entonces, la escuadra roja viajó después a la ciudad de León, donde el mismo Herrera ofreció una conferencia de prensa en la que indicó que este encuentro no lo toma como una revancha de la final que perdió en 2013, cuando dirigía a las Águilas del América.