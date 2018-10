10 frases interesantes de Palencia y Ares de Parga en ESPN

Los Pumas enfrentarán este miércoles a los Tigres de Ricardo Ferretti por la ida de los Cuartos de Final, en el que será el juego más interesante después del Clásico Nacional. Con ese tenor, su técnico Francisco Palencia y el presidente auriazul Rodrigo Ares de Parga charlaron con ESPN en el programa de Los Capitanes para platicar del duelo. En VAVEL rescatamos las 10 frases más interesantes que dijeron los hombres de Universidad en la entrevista.

1. Sobre el plan de trabajo de Paco y si pesará en el juego:

Palencia: "Los que ejecutan son los jugadores. Nosotros les damos las herramientas, el plan del partido que lo sigan tal cual y si se desordenan empiezan a no funcionar. Afortunadamente de la fecha 5 o 6 para la 17 siguieron muy bien el plan y los conceptos. En ciertos resultados tuvimos fortuna, sin que el equipo hubiera asimilado el trabajo".

2. Sobre el encuentro con Abraham González, uno de los hombres clave del torneo:

Abraham González celebrando su gol ante Atlas (Foto: Pumas MX)

Palencia: "Cuando me retiro ,que me voy para allá (España) a seguirme documentando, seguía mucho la Primera y Segunda División. Me llamó mucho la atención el Alcorcón que estaba jugando muy bien, y ahí estaba Abraham. Sabía que él podía embonar muy bien en el fútbol mexicano y sobre todo en Pumas. Después Javier (Aguirre) se lo lleva al Espanyol, ahí tengo buena relación e iba a los entrenamientos y partidos y lo empecé a conocer. Cuando se da la oportunidad le pido a Rodrigo si podíamos traerlo y todo embonó bien".

3. Sobre el bajo nivel mostrado por Saúl Berjón en el torneo:

Palencia: "Le costó al principio adaptarse al ritmo del fútbol mexicano. A la par le dimos mucha oportunidad a Jesús Gallardo, que se ganó el puesto cabalmente. A Berjón lo hemos puesto como interior y tiene mucha calidad y buena pegada. Le cuesta físicamente adaptarse al ritmo aunque entrena bien".

4. Sobre como lograron suplir a Ismael Sosa, el hombre gol:

Darío Verón disputando el balón con Ismael Sosa (Foto: Pumas MX)

Palencia: "Con el sistema de juego. Sosa podía jugar por fuera, por dentro, de nueve, de mediapunta. Solamente tuve una semana antes del inicio con todo el equipo para que captaran la idea que queríamos. Los primeros partidos jugábamos 4-4-2 y nos adaptamos a las condiciones. Cambiamos por un 4-3-3 por las cualidades y así el equipo optimiza sus recursos".

5. Acerca de la suplencia de Eduardo Herrera y Matías Britos de titular:

Palencia: "Al hacer ese cambio de 4-3-3 se adaptó. Al principio jugaban ellos dos, o Britos de interior. Cuando vimos que no se lograba sacar la pelota como se debía, decido poner un solo nueve, dos interiores y un contención, y dio buenos resultados. Hablé con ellos, que se disputarían una posición. El día que me decido por Matías marca tres goles contra Monterrey".

6. El porqué de que Darío Verón dejara el gafete:

Palencia: "Se me acercó y me dijó que ya no quería ser capitán y que la quería delegar a Luis Fuentes. Se respeta".

7. Sobre el estado de salud de Javier Cortés:

Javier Cortés tras celebrar su gol ante León (Foto: Pumas MX)

Palencia: "Al fin de semana es posible que podamos contar con él, para el miércoles es prematuro. Es muy importante para el equipo".

8. Sobre la continuidad de Francisco Palencia si no se lograban objetivos:

Ares de Parga: "Hemos tenido la suerte de tener un buen campeonato. Es un proyecto a mediano y largo plazo. Si no hubiéramos calificado el domingo, 'Paco' habría seguido".

9. Sobre el famoso 'volver a las bases':

Ares de Parga: "Los jugadores campeones en China ya están entrenando con el primer equipo y los iremos subiendo. El proyecto es regresar a las fuerzas básicas". Palencia complementó: "En cantera no queremos debutar por debutar, sino consolidar primero lo que tenemos como Gallardo, Escamilla, Van Rankin o S. Palacios. Debutar a siete no sirve de nada".

10. Finalmente, sobre las claves del encuentro que disputarán y su reciente antecedente:

Palencia: "En el partido pasado contra Tigres las circunstancias no permitieron que compitieramos. Tuvimos un expulsado (Alatorre) al minuto 15 y cambió toda la dinámica. A ellos hay que ganarles muy ordenados, taparles su línea de pase y presionarlos desde arriba para que no encuentren esas líneas que los vuelven muy peligrosos".