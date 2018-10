Torrente, sereno ante la goleada a Tijuana

León está que no cree en nadie. La ‘Fiera’ encontró en la ida de Cuartos de Final el momento perfecto para jugar su mejor partido de la temporada, al respecto, Javier Torrente, técnico ‘Esmeralda’, comentó: “fue un partido en el que pudimos marcar el ritmo de juego, imponer la localía, fuimos firmes defensivamente hablando, marcamos tres goles y quizá pudimos haber anotado alguno más”.

Sin embargo, el estratega argentino no celebra demasiado, pues “vamos a enfrentar al superlíder en su casa y en cancha sintética. Tenemos que llegar metalizados de que esto dura 180 minutos y que esto no se gana hasta que el árbitro pite el silbatazo final. No hay que creer que la serie está terminada”.

También, Torrente aprovechó los micrófonos para darle crédito a sus jugadores sobre el gran momento futbolístico que vive el equipo: “son ellos los que pusieron con futbol y goles al equipo en zona de calificación, y también son ellos los que hoy dieron un gran partido con mucha calidad futbolística durante noventa minutos”.

Asimismo, el técnico sudamericano agregó que, para que León jugara un gran partido “fue fundamental el entendimiento que tuvo el equipo del partido que iba a jugar y que el grupo entendiera las características de Tijuana. Hoy no le tocó jugar bien al rival porque a nosotros nos salieron bien las cosas”.

En cuanto al tema del gol de visitante, Javier Torrente dijo: “lo tenemos que marcar. Tenemos que ir a Tijuana y convertir un gol, si es posible seguir empujando para conseguir el segundo y con eso llevar el resultado hacia donde queremos”.

El diagnóstico del ‘Matador’

Finalmente, el pampero explicó que Mauro Boselli, quien salió de cambio al minuto 80, sufrió “una pequeña contractura en el gemelo, salió por precaución, se le endureció la pantorrilla. No es nada importante”.