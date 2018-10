Guillermo Burdisso: "Fue un pase sufrido"

Partido sufrido el que se vivió contra Xolos, así es como lo hizo ver Guillermo Burdisso, central ‘Esmeralda’, que se vio afuera de la liguilla por unos momentos.

“Bien se sufrió mucho, pensé en un momento que no íbamos a llegar a la hora del objetivo pero bueno, por suerte se terminó calificando de una manera no común pero bueno, al fin y al cabo se llegó al objetivo para nosotros”.

Asimismo, Burdisso mencionó lo que se habló en el descanso para poder refutar el ataque contrario: “Se trató de corregir muchos errores, se entró muy desconcentrado con muchas atenciones a la hora de marcar, a la hora de jugar, a la hora de ir arriba, creo que no se hizo las cosas como se debían de hacer y eso se vio reflejado en el segundo tiempo”

El defensor argentino también habló acerca de las lesiones del partido, que sabe que son riesgos que se corren durante el lapso del cotejo y asimismo habló del trabajo que ejerció el árbitro el cual dio mucho de qué hablar.

“Con respecto a nosotros, las lesiones son normales en el partido, son riesgos que se corren durante los 90 minutos, pero bueno ojalá nuestro compañero que se lesionó siga adelante y pueda llegar al partido el miércoles, y después con respecto al árbitro no tenemos opinión”.

Ya para finalizar, después de este susto en cuartos de final, el central ‘Panza Verde’ mencionó lo que tienen que hacer para esta siguiente etapa de semifinales y no volver a pasar un sobresalto.

“Tratar de no cometer el mismo error de no entrar desconcentrados como se hizo de tratar de la concentración justa a la hora del momento justo y en la hora de tratar de jugar un partido hacerlo de la manera que se hizo durante estas once fechas”, finalizó.