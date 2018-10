Para Edson Álvarez, América demostró ante Chivas quién es el más grande

Tras cumplir con la meta de avanzar a las Semifinales, América ahora se enfoca en enfrentar al Necaxa y así poder consagrar el pase a la pelea por el título del Apertura 2016.

El juvenil, Edson Álvarez, habló sobre lo que ha sido su participación con los azulcremas, lo que sucedió ante Chivas y las metas a corto plazo.

Su función ante Guadalajara fue como lateral y al respecto comentó: “Es una posición que tampoco desconozco mucho, he jugado ahí. Antes del partido Ricardo (Antonio La Volpe) se me acercó y me explicó lo que tenía que hacer por el sistema de juego de Chivas (4-4-1-1). Creo que lo hice de la mejor manera”.

El triunfo ante los tapatíos para Edson sí fue sacarse una espinita clavada y se encargó de comentar el por qué dicha circunstancia: “Se la pasaron todo el tiempo diciendo, hablando antes de, entonces creo que sí fue sacarse la espinita y simplemente demostrar con hechos con futbol, quién es el más grande”.

Sobre los Rayos, el siguiente sinodal a vencer para mantener vivo el deseo de conquistar la Liga en el festejo del Centenario de vida del club, Álvarez dijo de forma contundente: “Creo que no es nada fácil, eliminó al actual Campeón (Pachuca), viene muy bien enrachado. Hay que respetar al rival y que mejor manera que haciendo un buen futbol”.

RECIBE AMÉRICA AVISO DE VETO

Por otro lado, este martes la FMF informó en un comunicado que luego de una investigación sobre actos de violencia en la cancha del Estadio Azteca el pasado jueves en los Cuartos de Final de Ida ante Guadalajara, América recibió un aviso de veto y además una multa económica. Hasta el momento la directiva capitalina no se ha manifestado sobre dicha circunstancia y el equipo entrenó con completa normalidad de cara al primer capítulo de las Semifinales.