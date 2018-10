América vence a Necaxa y pasa a la Final (2-0)

Gracias amigos lectores y seguidores de Vavel México, por seguir la retrasmisión del minuto a minuto de la Semifinal de Vuelta entre América y Necaxa. En un momento más les tendremos la crónica del mismo.

Habrá final en Navidad, luego que el América regrese del Mundial de Clubes.

Con goles de William Da Silva y Oribe Peralta, América vence 2 goles a 0 a Necaxa.

FINAL | Se termina el partido, América gana 2 goles a 0.

90' Se agregan 3 minutos más.

89' Falta en 3/4 de cancha para América.

88' Falta en mediocampo para las Águilas.

85' Recta final del partido, América lo gana 2 a 0.

84' GOL | Oribe queda sólo en el área y con un punterazo anota por encima de Barovero.

Gooooooooooooooooooooooool de América.

Así festejó Da Silva ssu anotación de hoy.

82' Cambio de Necaxa, sale Fabián Espíndola por Alex Díaz.

Así definió William Da Silva el gol del partido.

80' A pesar de tener la ventaja, América busca un gol más.

79' Tiro de esquina para las Águilas.

77' Falta en el costado izquierdo del área para América.

75' Cambio de América, sale Renato Ibarra por José Daniel Guerrero.

74' GOL | Gran triangulación de América que culmina con un punterazo de William Da Silva.

Gooooooooooooooooooooool de América.

73' Falta en mediocampo para América.

72' Cambio de Necaxa, sale Michel García por Claudio Riaño.

71' Barovero desvía un tiro de Ibarra a tiro de esquina.

69' Cambio de América, sale Darwin Quintero por Michael Arroyo.

68' Tiro libre ara los Rayos.

67' El balón se juega más en cancha necaxista.

65' Tiro de esquina para Amñerica.

62' Desvía Muñoz a tiro de esquina.

61' Tiro libre para Necaxa.

60' América sigue con el balón dominado.

58' Cambio de América, sale Silvio Romero por Osvaldito Martínez.

56' Cerca Necaxa, ante un potente tiro de Espíndola, Muñoz ataja.

53' Tiro de esquina para Necaxa.

52' Falta en mediocampo ara Necaxa.

51' Tiro de esquina para el América.

50' América sigue teniendo el balón de manera improductiva.

49' Cabezazo de Silvio Romero que se va por encima.

47' Tiro de esquina para Necaxa.

COMIENZA LA SEGUNDA MITAD.

(MEDIO TIEMPO)

Moises Muñoz ha sido factor para mantener el cero en su portería.

MT | Se termina la primera parte. América 0 - 0 Necaxa.

44' Tiro de esquina para América.

42' América ha tenido má tiempo el balón , pero Necaxa ha generado más peligro.

40' Recta final de la priemra parte, el juego está empatado a 0 goles.

39' Necaxa recupera el balón y busca el gol que necesitan.

37' América retoma la posesión pero no genera peligro.

35' Falta en mediocampo para la visita.

33' Nuevo tiro de esquina para Necaxa.

32' Poooooste!!! En un cabezazo que se estrella en el poste y en el remate cae a manos del portero.

31' Tiro peligroso de Gallegos que desvía Muñoz a tiro de esquina.

30' Falta en defensa para la visita.

28' Tiro de esquina para las Águilas.

27' Quintero cobra y su centro es rechazado por la defensa.

27' Tiro libre peligroso para el América.

26' América toca d eun lado a otro, pero no encuentra como abrir la defensa.

23' Fuera de lugar de Espindola de Necaxa.

22' Quintero cobra y su tiro se va por un lado.

20' Tiro libre peligroso para el América.

18' Tiro de esquina para Necaxa.

17' De a poco Necaxa equilibra el partido y toma el balón.

13' Es el conjunto local quien empieza a dominar el balón.

11' Falta a favor de Necaxa afuera de su propia área.

9' Falta en mediocampo para el América.

6' Tiro libre por el constado derecho para América.

5' Se marca juego peligroso en favor de los Rayos.

3' Prueba Fabián Espindola un tiro que se va muy por encima del marco.

2' Falta en 3/4 de cancha para el local.

1' Falta en mediocampo para la visita.

Comienza la Semifinal de Vuelta en el Estadio Azteca.

Se realiza un homenaje en honor de las victimas del Chapecoense.

Ya saltan al terreno de juego América y Necaxa, bajo el himno de la Liga MX.

Once - once, hoy se conoce al segundo finalista.

La alineación del Club Necaxa: Barovero; De Luna, Isijara, González, Sánchez, Gallegos, Beckeles, Iturra, Meza, Puch y Espíndola.

La alineación del Club America: Muñoz; Peralta, Quintero, Alvarado, Aguilar, Álvarez, Da Silva, Goltz, Samudio, Romero e Ibarra.

Ya tenemos alineaciones

Debido a que el América participará en el Mundial de Clubes de la FIFA, en caso de ganar hoy, la Gran Final de la Liga MX se jugaría una semana después, justo en la navidad, para darle tiempo de regreso al conjunto crema.

Así saldrán a la cancha las Águilas del América y los Rayos del Necaxa.

Entérete de: El día que Necaxa y América se unieron. La temporada 1930-1931 significó un cisma en el fútbol mexicano tras abandonar Necaxa y América la Federación.

Luis Gallegos aseveró que "la llave está totalmente abierta": “No tenemos que cambiar, debemos seguir con la misma filosofía e intensidad. Siempre nos caracterizamos por hacer partidos muy intensos, así que allá no va a ser la excepción”.

La podóloga ha vuelto a escena. Ricardo Antonio La Volpe, técnico del club, ha vuelto a ser noticia por su escándalo sexual de hace dos años con quien fuera podóloga de las Chivas.

El conjunto de Necaxa se mentaliza en sacar un resultado positivo este fin de semana en el Azteca, así lo asegura su guardameta titular, Marcelo Barovero: “No hay mucho que especular, debemos ir a ganar”.

En la semana trascendió la noticia del intercambio de jugadores entre Santos y América, la cual se vuelto una costumbre. Marchesín llega a las Águilas, mientras que Osvaldito Martínez y Ventura Alvarado pasan a los Guerreros.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América - Necaxa , además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

La última vez que se enfrentaron Águilas y Rayos, fue hace un par de días en la Ida de las Semifinales, en el Estadio Victoria, donde el empate a 1 gol decretó el resultado final, con goles de Luis Gallegos y William Da Silva.

Jesús Isijara habló en zona mixta, donde lamentó no haber conseguido una victoria como local: “Estuvimos cerca. El equipo se paró muy bien aquí en Aguascalientes, tratamos de llevarnos la ventaja, pero nos empataron, así es el futbol. Vamos a ir a sacar el resultado en el Azteca”.

Intercambio de jugadores entre América y Santos, el cual anunció la tarde de este viernes las transferencias mediante su cuenta de Twitter. En las que se anunció la transferencia del portero Marchesín al América. Ventura Alvarado y Osvaldito Martínez a Santos.

El Estadio Azteca será testigo del último finalista, azulcrema o rojiblanco, uno de estos dos conjuntos saldrá avante en su lucha por ser campeón, ante un marco de más de 90 mil aficionados. El partido dará comienzo en punto de las 20:00 horas.

Atentos en el partido América - Necaxa a Edson Puch | 'El Mago' es uno de los delanteros más letales de la Liga Bancomer MX, son 9 los tantos que Puch ha convertido a lo largo del torneo, colocándolo así en el sexto lugar en la tabla de goleo. Su desequilibrio ha sido fundamental, para que los 'Rayos' hayan dejado a un lado el tema del descenso y piensen ahora en ser campeones.

Atentos a Oribe Peralta | El oriundo de Torreón Coahuila, ha sido pieza clave para que el América se encuentre en estas instancias, pues fue el encargado de anotar el gol de la victoria el domingo pasada en la cancha del Omnilife. Su olfato goleador, lo hace, sin duda, uno de los jugadores más destacados para el club.

El técnico rojiblanco, Alfonso Sosa sabe que, en el cotejo del próximo domingo, no deberán cometer ningún error para lograr pasar a la Final del certamen: “El resultado no fue el que esperábamos, por supuesto que queríamos ganar y mantener nuestra portería en cero. La eliminatoria está abierta, tenemos que ir a hacer un buen partido a México, no veo imposibles”.

El técnico de las 'Águilas', Ricardo LaVolpe, analizó el partido y habló sobre los rumores de posibles refuerzos: "No hay que confiarse, el domingo no se gana con la camiseta o los nombres. Tenemos que correr a la altura de ellos, matarnos en el campo de juego cuando no tengamos el balón. Esperemos estar más finos y ponernos en ventaja, no como hoy que sufrimos cuando ellos anotaron".

Águilas y Rayos se medirán por cuarta ocasión en la fase final de la Liga MX. Han sido 3 series de Liguilla ante los Rayos con saldo de dos ganadas para América y una para Necaxa ¿podrá este América tener una venganza por la semifinal del 96? ¿Quién se quedará con el primer duelo fuera del Azteca?

Por su parte, el conjunto hidrocalido, logró un empata a 0 goles en su última visita, ante el campeón Pachuca, en la Vuelta de los Cuartos de Final, con lo que selló su pase a la Semifinal con marcador global de 2 goles a 1.

En el último juego como local de las Águilas del América, empataron a 1 gol en el clásico nacional con las Chivas en el juego de Ida de los Cuartos de Final, el cual a la postre le daría el pase a los capitalinos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido América - Necaxa , correspondiente a la Semifinal de Vuelta del Clausura 2016 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 20:00 horas.