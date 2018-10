Osvaldo Martínez: "Me quiero ir Campeón"

La tercera fue la vencida, luego de un par de torneos consecutivos quedándose en la antesala de la Final, América rompió la racha y se clasificó a la pelea decisiva por el título, luego de dar cuenta del Necaxa con marcador 2-0 (global 3-1) en la cancha del Estadio Azteca.

El mediocampista paraguayo, Osvaldo Martínez, habló sobre lo conseguido la noche de este pasado domingo y lo que viene con el Mundial de Clubes y posteriormente el choque ante los Tigres.

“Era la asignatura pendiente (avanzar a una Final) que teníamos, gracias a Dios se pasó esta Semifinal y ahora aprovechar estos momentos que vienen”.

Martínez no quiso abundar en el tema de su salida del club azulcrema, puesto que el pasado viernes, Santos confirmó a través de sus redes sociales oficiales, que el sudamericano formará parte de sus filas a partir del Clausura 2017: “Me quiero ir Campeón, hay que disfrutar de este momento, estamos muy felices de estar nuevamente en una Final”.

El 10 americanista pidió al equipo cambiar rápidamente el chip, puesto que este próximo fin de semana, el club de Coapa tiene su revancha en el 'Mundialito' en Japón, enfrentándose al JeonBunk en punto de la 1:00hrs.

“En este equipo uno se acostumbra primeramente entrar a una Liguilla, pelear campeonatos, gracias a Dios al gente me ha tomado cariño, no tengo más que palabras de agradecimiento para la afición, siempre lo he dicho, ellos son el jugador número 12, están en las buenas y en las malas”.

Finalmente, Martínez opinó sobre qué significa para el América una Final de Liga más y precisamente en los festejos del Centenario de vida del club: “Sabe a muchísimo, ahora estar en una Final de Liga significa mucho para nosotros y esperemos terminar una fiesta redonda, siendo campeones”.

Las Águilas realizaron el viaje a Houston como primera escala y será desde dicha sede cuando emprendan vuelo hacia tierras asiáticas por segundo año consecutivo.