Jairo González: "Se superaron la expectativas"

Terminó el torneo Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX para los Rayos del Necaxa, luego de haber sido derrotados por el Club América en las Semifinales.

Sobre dicha eliminación, Jairo González lamentó no haber podido acceder a la Final de la competencia, asegurando que dieron todo de sí mismos para tratar de lograrlo: “Tristes, finalmente a nadie le gusta perder, pero dimos lo mejor de nosotros; no nos guardamos nada. Por ahí tuvimos algunos errores que nos costaron, pero el equipo se entregó, y sólo queda felicitar al América”.

Sumó 16 partidos y 3 asistencias.

Asimismo, acerca de la labor que hicieron durante todo el certamen, resaltó que se alejaron bastante de la quema del descenso: “Quizás mucha gente terminó sorprendida, a nosotros no nos sorprendió tanto porque sabíamos la manera en que trabajábamos todos los días, pero claro que se superaron las expectativas que se tenían de manera general”.

Para acabar, el lateral izquierdo comentó tener muy claro que no deberán confiarse en el Clausura 2017, ya que aún no aseguran su permanencia en el máximo circuito: "Nos habíamos ilusionado con campeonar, pero quedamos fuera. Ahora nos toca volver a pensar en nuestro objetivo, que es permanecer en la Liga; creo que hemos hecho parte de la tarea, pero aún no estamos del otro lado; hemos avanzado, esperemos que se culmine el siguiente torneo”.