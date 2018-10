Damián Álvarez: "No importa la fecha, hay que jugar la Final"

El mediocampista, Damián Álvarez, mencionó en conferencia de prensa que Tigres buscará romper la hegemonía del América sobre ellos en finales, pues sabe que las Liguillas decembrinas le vienen bien al cuadro regio y afirmó que ni la fecha de la Final ni la participación de las ‘Aguilas’ en el Mundial de Clubes son pretextos para ninguno de los dos equipos.

“Hemos jugado dos finales con América en los últimos tiempos y hemos perdido las dos. Siento que es hora de cortar eso, es hora de querer ganarla, cerramos en casa, siento que tenemos una oportunidad muy grande, y que más allá de lo que pasó anteriormente, tiene que ser algo especial para nosotros.”, apuntó el naturalizado mexicano.

Al ser cuestionado sobre si cree que la pausa en el torneo por la ausencia del conjunto de Coapa, que irá a disputar el Mundial de Clubes, podría afectar a alguno de los dos equipos, la ‘Chilindrina’ dijo que no podía ser tomado como un pretexto:

“Ojalá tuviésemos la oportunidad de ir a un Mundial de Clubes, de enfrentarte con buenos equipos, a tratar de jugar contra el Real Madrid y después venir a jugar la Final de Liga. No siento que debería ser una excusa para el América.”

El volante de Tigres reconoció que la fecha en la que se jugará el partido de vuelta en el Estadio Universitario no es algo común en México, pero recalcó que los de San Nicolás están concentrados en obtener un título más sin importar las situaciones extra cancha:

“Temor no tenemos que tener; sí debemos considerar que es algo inusual, pero a su vez no tenemos que darle lugar a que afecte en nada, al contrario, tenemos que reforzar más nuestro compromiso, nuestras ganas de tener otro campeonato, de que llegue el momento adecuado y seguir jugando, parece que estamos para eso, no importa la fecha que nos pongan, hay que jugar la Final”.

Finalmente, Álvarez concluyó diciendo que: “Una Final hasta la juegas desvelado. La preparación va a ser la más positiva, no queremos encontrar nada negativo”.