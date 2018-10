VAVEL México te regala el jersey de Necaxa firmado por el plantel

¡Felicidades al ganador!

Felicidades a Checo Arteaga, quien fue el ganador de esta dinámica al conseguir 768 likes.

¿Eres Rayo de corazón? VAVEL México, en conjunto con el Club Necaxa, te premian tu lealtad y pasión por los colores del conjunto hidrocálido regalándote la playera de local autografiada por toda la plantilla que fue la sorpresa del torneo Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX.

Checo Arteaga se llevó el jersey firmado por la plantilla del Club Necaxa

¿En qué consiste la dinámica?

1. Debes seguir las páginas de VAVEL México y Necaxa VAVEL en Facebook y en Twitter.

2. Debes tomarte una foto demostrando tu pasión por los ‘Electricistas’ y posando con la tradicional "V" de VAVEL.

Ejemplos de la pose con la 'V' de VAVEL

3. Manda tu foto a través de un mensaje a la página de Facebook: VAVEL México.

4. VAVEL México subirá un álbum con todas las fotografías recibidas y te notificará en el momento en que tu foto sea subida al álbum.

5. La foto que tenga más reacciones será la ganadora.

IMPORTANTE: para que la reacción de cualquier usuario (me gusta, me encanta, me divierte, etc.) sea válida, deberá darle like a la página VAVEL México. Queda prohibido el uso de programas para incrementar la cantidad de reacciones (tales como "hacks" o "bots").

Términos y condiciones