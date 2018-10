Estuardo Azahar: "Ganar un título Sub-20 es una alegría inexplicable"

Los Rojinegros del Atlas se proclamaron campeones en la categoría Sub 20, tras vencer en penales a los Esmeraldas de León, en dicha tanda de tiros penales, el arquero Estuardo Azahar fue la figura la detener 2 de los 4 cobros melenudos. Al finalizar nos comentó la alegría obtenida por ser campeón.

“Estamos muy contentos, esta alegría es inexplicable, y lo que queda es seguir trabajando. Hoy nos toca festejar, pero el día de mañana hay que buscar más, no hay que conformarnos”.

Estuardo ha formado parte de un largo proceso de fuerzas básicas, y al igual que él, día a día cientos de jóvenes dan lo mejor de sí, para llegar a cumplir el sueño de debutar con el primer equipo.

“Hay muy buena calidad dentro de la cantera, y no sólo en la Sub 20, sino también en todas las divisiones inferiores, y se está trabajando de buena manera, y hay que trabajar para que la cantera vuelva a resurgir”.

(Foto: Omar Villagrana / VAVEL)

El joven guardameta no pudo ocultar la felicidad que le provocó coronarse ante ‘La Fiel’ y sus familiares que lo acompañaron en todo momento.

“Es un gusto, enfrente de nuestra afición y familias, tener un campeonato Sub 20 es una alegría que no se puede describir. Con el profesor ‘Jerry’ practicamos penales todos los días, y a mí como portero, me comentaron que había posibilidades que se definiera en tanda de penales y afortunadamente se me da atajar 2”.

Además de atajar un par de disparos penales, también fue factor durante el partido, pues intervino en los minutos finales para mantener el cero en su portería.

“Ojalá sea pronto, estamos trabajando para esto, y esperemos que se logre el debut”

“Estamos demostrando los canteranos, levantando la mano para estar en Primera División, que es el objetivo de todos. A mí me tocó parar esas, pero todo el equipo es factor”.

Estuardo es el portero titular de la Sub 17, pero ante la lesión del portero titular de la Sub 20; Jonathan Estrada (que se lesionó en la Semifinal de Ida ante Rayados), utilizaron como emergente al chico de 17 años, jugando la Semifinal de Vuelta y las dos Finales ante León.

“Creo que me han trabajado de buena forma, y yo nada más no soy el factor, es todo el equipo, el otro portero, el titular, venía haciendo un buen trabajo, y él es también factor para que se dé este campeonato”, finalizó el nacido en Guadalajara (27/05/1999).