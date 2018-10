Federico Crivelli tiene deseos de continuar en Chiapas

La pretemporada de Chiapas continua y ahora se preparan para el siguiente torneo en Guadalajara en busca de un rendimiento físico importante para lo que será el Clausura 2017.

Federico Crivelli, uno de los arqueros de Jaguares, piensa que el club debe tenir objetivos grandes y no solo buscar la permanencia:

"La perespectiva es tratar de hacer un buen torneo, plantearse un objetivo grande, no solamente salvarse del descenso, nos conformaríamos muy poco. Sé que tuve pocos minutos, no tuve tanta oportunidad porque éramos muchos, ojalá que tuviera chance".

Visualizó a Chiapas entre los ocho primeros al finalizar las 17 jornadas y en el tema personal siendo el arquero titular de los felinos:

"Nos veo entrando a la liguilla, y en lo personal tratando de consolidarme en este futbol, pero bueno hay que ir paso a paso, no puedo pensar en la fecha 17, porque tengo que pensar en el trabajo de mañana, tratar de ganar condición en cada minuto de entrenamiento y tratar de ganar confianza en el técnico para demostrarle que puedo atajar".

Sobre el nivel de la Liga MX, indicó que es muy bueno y que deberá adaptarse muy pronto para ser tomado en cuenta:

"Hay un nivel muy lindo, muy alto en el futbol mexicano, obviamente los jugadores demuestran. Me gustó el partido que me tocó atajar, fue contra un equipo que venía puntero en ese momento y bueno hay que adaptarse lo más rápido posible en donde te toque y demostrar que puedo atajar y quedarme acá".

Sobre la pretemporada que llevan, dijo el trabajo ha sido intenso y la altura no le ha perjudicado en los entrenamientos:

"Venimos haciendo triple turno, hace quince días en San Cristóbal de las Casas, ahora aquí en Guadalajara, pero bien eso me está dejando tranquilo, el cuerpo me está respondiendo bien así que bien el tema de adaptación altura no me ha influido en mucho y espero seguir de esta manera".