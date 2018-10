Fidel Martínez apunta a la Comarca

Se ha mencionado en los últimos días el movimiento del atacante y seleccionado nacional chileno Nicolás Castillo a los Pumas de la UNAM, en la zona andina aseguran que ya alista maletas pues el pase está prácticamente hecho, tras tener una campaña realmente buena en Universidad Católica, equipo con el que Pumas había tratado torneos atrás para realizar la transacción de Ismael Sosa, tras esto podría darse la oportunidad de que salga un jugador en la institución.

En las recientes horas se ha intensificado el rumor acerca de la salida del sudamericano Fidel Martínez del cuadro unamita, y una fuente cercana a VAVEL México confirma que el Club Santos Laguna ya ha ofertado a los auriazules por el 'Neymar' ecuatoriano, el conjunto norteño no es el único interesado; existen otros dos equipos del balompié azteca que buscan los servicios del jugador y además de esto una oferta de su país natal, sin embargo, el destino que más tienta al jugador y directiva tiene dirección a Torreón. Recordemos que Santos dejó ir a Fredy Hinestroza, Bryan Rabello y Martín Bravo, posiciones que puede llenar Fidel sin problemas, aunque tampoco se le asegura la titularidad con De la Torre, si no que tendría que competir por un puesto en el once, algo que beneficia a los verdiblancos deportivamente hablando. El ex de Xolos no terminó por ser un habitual bajo las órdenes de Palencia, como tampoco lo fue a fines de la era de Memo Vázquez, Gallardo le quitó dicho puesto en el pasado torneo. Un jugador que tiene bastantes cualidades que puede llegar a pesar, el desborde, la gambeta, la velocidad así como la definición lo siguen catapultando a Selección y a seguir teniendo cártel de buen jugador. Anotó 2 tantos, repartió 4 asistencias y finalizó con 29 disparos a portería. El día de mañana estará definido de mejor manera el tema sobre la posible salida del futbolista de Pumas que desde luego tiene ofertas, mismas que la directiva universitaria está dispuesta a escuchar y analizar, en especial la que proviene del norte con quienes mantienen una buena relación facilitando la situación.