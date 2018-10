Para Aldo De Nigris, Rayados no tendrá excusa alguna en el Clausura 2017

Rayados sigue su preparación con trabajo de playa de cara al Clausura 2017 y luego de vencer al conjunto de las Chivas con marcador de 4-3 en un partido amistoso, el delantero albiazul, Aldo De Nigris, habló sobre el presente del equipo y de su persona dentro de la institución de la Sultana del Norte.

“La verdad que contento por el trabajo que se ha hecho, en lo personal una etapa de mi carrera ya más difícil, las pretemporadas son con mucho más esfuerzo y sacrificio. El grupo está metiendo más intensidad y esperamos ponernos bien físicamente para lo que viene”.

El ariete mexicano consideró que es muy buena la conformación de la plantilla regia de cara al siguiente par de torneos en disputa y comentó qué es lo que ha visto en los jugadores de Monterrey:

“Creo que no hay excusas de nada, no tenemos margen de error, no lo teníamos el torneo pasado y fracasamos. Ahora no tenemos nada que decir más que demostrarlo en la cancha, tenemos un equipo con mucho talento y una mentalidad ganadora”.

De Nigris reconoció que será un camino nuevamente difícil pero que querrán entregarle un nuevo título a la afición de Monterrey que los apoya en todo momento.

Sobre un futuro a corto plazo, Aldo habló de su carrera: “No me gusta estar sin jugar, no soy un jugador que se conforma, más allá que estoy en mi ciudad y que estoy enamorado de esta institución, no me gusta conformarme. Va a ser un semestre muy importante para todos, para mí en lo personal, vamos a esperar dar lo mejor, sacar resultados importantes tanto en lo individual como en lo colectivo”

‘La Pandilla’ tendrá otro par de encuentros amistosos previo a su debut el 8 de enero en la fecha 1 ante el cuadro del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.