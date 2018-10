Celebra ‘Gullit’ Peña estar de vuelta en León

El apodado ‘Bestia’ está de regreso en casa y eso es digno de celebrarse. Carlos ‘el Gullit’ Peña volvió a León tras un año con las Chivas y este miércoles fue presentado, aunque es por demás conocido, ante los medios de comunicación. En esto, el mediocampista se mostró contento por vestir nuevamente los colores esmeraldas, esos que defendió y defenderá a muerte para trascender ahora de la mano de Javier Torrente.

“Estoy contento de estar nuevamente aquí en León, vengo a aportar, lo que siempre hice desde que llegué, ayudando al equipo a conseguir los tres puntos. Va a ser decisión del Profe si me pone o no, pero dar buena cara en el vestidor”, señaló el tamaulipeco en conferencia de prensa.

A sabiendas que ahora tendrá que batallar quizá un poco más en conseguir un puesto titular, Peña dejó en claro las expectativas que tiene su nuevo entrenador sobre él, que es básicamente tomar el nivel que lo llevó a ser considerado uno de los mejores mediocampistas del país y a ser incluido en la lista final de convocados para el Mundial de Brasil 2014.

Luego de recalcar que estar en León implica mucha comodidad y significa algo muy especial por la gente, la directiva y el hecho de siempre pelear Liguillas, Carlos no se manifestó al respecto de Chivas, su anterior equipo, de donde quizá no salió tan bien y en donde por cierto le llovieron críticas, incluso de sus directivos.

“Estoy tranquilo, estoy contento con la gente de Chivas. No hablo mal de las personas que me dieron de comer y su opinión es muy respetable para mí. En lo personal me fue bien, metí ocho goles y creo que fue el que más anotó en todo el año, me traje Súper Copa, una Copa”, cerró Carlos Alberto.