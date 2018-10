Clausura 2017: Nuevo torneo, Mismo 'Zorro'

Recapitulando el Apertura 2016

El Apertura 2016 para los 'Zorros' no solo representaba otro torneo en el que buscarían acabar con la racha de más de 68 años sin un campeonato. La institución cumplía el 15 de agosto, cien años de historia y la intención era festejar en grande.

Después de un año decepcionante en el que se cambió de director técnico en más de tres ocasiones José Guadalupe Cruz era el elegido para tomar las riendas de un equipo que se vino abajo desde la salida de Tomás Boy. El equipo rojinegro no logró entrar a la Liguilla así como tampoco lograba rebasar la barrera de los 20 puntos.

Foto: Univision

Una considerable cantidad de refuerzos arribaron para el comienzo de la Liga, Jaine Barreiro, Leiton Jiménez y Cándido Ramírez fueron los más sonados y de los que se esperaba pudieran enderezar el rumbo del equipo.

Desde las primeras jornadas se hizo evidente el cambio en el esquema y accionar del equipo, sin embargo, a partir de su tercera visita, en el Clásico Tapatío, quedó evidenciado que el equipo era uno muy diferente cuando salía del Jalisco. Fueron demasiadas las combinaciones diferentes que intentó el michoacano a lo largo del torneo, de las cuales ninguna resultó como el estratega hubiera querido.

La inconsistencia en las alineaciones, el mal momento de jugadores clave como Jefferson Duque, Daniel Álvarez y Javier Salas, aunado a las lesiones de ambos centrales (Barreiro, Jiménez) y el refuerzo estelar Cándido Ramírez, hicieron doblemente complicada la labor del 'Profe' Cruz en un torneo en el que no pudieron festejar, ni siquiera entrando a la Liguilla, 19 puntos no fueron suficientes.

Panorama Clausura 2017

A diferencia de los últimos torneos, la directiva atlista ha optado por dejar de contratar en cantidad y enfocarse más en la calidad y darle la confianza al director técnico quién ya conoce el plantel casi a la perfección. Con la adición de Matías Alustiza y Fidel Martínez, ambos jugadores con calidad comprobada en el futbol mexicano la continuidad de trabajo en el plantel está garantizada.

Foto: Diario de Chihuahua

Uno de los aspectos que más caracterizo al equipo tapatío el torneo pasado fue la gran utilización de mexicanos y canteranos rojinegros, ubicándose solo por debajo del Guadalajara. Será muy interesante ver como ante la baja calidad del plantel, el técnico podría incorporar ciertos jugadores de las categorías menores. Dos nuevos elementos procederán a jugar con la sub 20 (Clifford Aboagye y Federico Lavallén) enriqueciendo aún más al actual campeón del futbol mexicano en dicha categoría.

Sin embargo el primordial objetivo de los atlistas para este torneo deberá estar enfocado en la tabla de cocientes, si bien este semestre es casi imposible que pierdan la categoría, para el siguiente semestre están empatados en último lugar con Chiapas FC, es imperativo que los 'Zorros' hagan al menos 25 puntos si no quieren verse metidos en una pelea que no hace mucho dejaron atrás.

Foto: Mediotiempo

El calendario en el Clausura 2017 pone a los tapatios recibiendo nueve partidos por ocho visitas. El Jalisco fue una muralla para quienes lo visitaron el torneo pasado, el Atlas terminó invicto en casa, si la tendencia continua para este semestre el equipo del 'Profe' tendrá una ventaja que debe aprovechar si quiere pelear por algo en este nuevo campeonato.

El plantel

Oscar Ustari ha demostrado ser uno de los mejores refuerzos para los rojinegros en los últimos años, el argentino ha resaltado como uno de los mejores cancerberos de la Liga, la portería será el último problema para el estratega en este Clausura 2017

Con los regresos tanto de Jaine Barreiro como de Leiton Jiménez la central titular es inamovible, ambos sufrieron lesiones que los dejaron fuera varios encuentros el semestre pasado, no obstante, cuando estuvieron juntos fue cuando la defensa de los atlistas mejor se vio. Es en las laterales donde comienzan las dudas para el equipo, si bien Madueña y Reyes son tipos cumplidores, no son para nada laterales de primer nivel. Reyes ni siquiera es lateral natural, pero su buen entendimiento al ataque con Cándido Ramírez le aseguró la titularidad el semestre pasado, mucho dependerá de lo que pueda generar al ataque si quiere permanecer en el once inicial.

Foto: Mediotiempo

La contención fue por mucho el sector más débil del campeonato pasado, aun así decidieron dejarlo como esta. Con el "Eterno Capitán" fungiendo como el primer pase de salida y “stoper” , Cruz tendrá la difícil labor de buscarle un compañero, ni Salas, ni Salina, ni 'Macue' pudieron adueñarse de la titularidad hace seis meses, habrá que esperar a ver si este será su torneo, o si emergerá un nuevo compañero desde las fuerzas básicas que pueda hacerse de la titularidad.

Con los dos nuevos refuerzos fungiendo como atacantes, es muy probable que ocupen posiciones en la oncena titular. Matías Alustiza como enganche, mientras que Fidel Martínez y Cándido se pelean la posición como extremos, al lado de los canteranos Bryan Garnica y Daniel Álvarez, ambos ya han demostrado que tienen lo necesario para iniciar los partidos.

Foto: AS México

Sin lugar a dudas el ataque atlista será donde más competencia habrá, la posición de punta con la mayor. Edson Rivera, Martín Barragán, Jahir Barraza e incluso Federico Lavallén pelearan por un puesto.

En su segundo torneo al mando de 'La Academia' José Guadalupe Cruz deberá demostrar porque lo siguen contratando. La directiva le dio la confianza, el plantel tuvo continuidad, llegaron refuerzos comprobados y la cantera ya demostró con dos títulos el semestre pasado que hay material para competir.