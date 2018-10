Damián Álvarez: "Es beneficioso arrancar de nuevo"

Sin pretextos, así ve Damián Álvarez a Tigres para lo que será el pronto regreso a las canchas tras la obtención del título de Apertura 2016, luego de vencer a las Águilas del América en la pasada Navidad.

El cuadro regiomontano tendrá que enfrentar la fecha 1 del nuevo campeonato ante Santos este sábado en punto de las 19:00hrs en el Estadio Universitario, y ante esto, el ‘Enano’ compareció en conferencia de prensa la tarde de este martes.

“Es beneficioso arrancar de nuevo, lo que nos gusta es jugar y otra vez empezar este sábado, está bien. Así nos tocó, así lo aceptamos, estamos muy felices por ser campeones y siempre las exigencias comienzan de nuevo, hay nuevas metas”.

El atacante naturalizado mexicano no quiso entrar en polémicas con la decisión tomada por el timonel de los Guerreros, José Manuel ‘Chepo’ De la Torre, puesto que no quiso reprogramar el encuentro de la fecha inaugural: “No tenemos por qué hacer juzgamiento o hablar sobre esa negativa”.

En la pasada batalla por el título ante el cuadro de Coapa, se suscitó un conato de bronca, en el cual hubo tarjetas rojas para ambos equipos. Álvarez calificó que fue parte de la adrenalina que estaba presente en dicho momento y que a pesar de que buscaban ser ecuánimes, fueron superados por las circunstancias.

“Todo está planeado, todo está decidido inteligentemente, estamos a la disposición, nos quedamos aquí para volver a entrenar con toda la mentalidad y las ganas de jugar. No hay porque tener esa necesidad de cambiar cuando hicimos las cosas bien y el plantel fue merecidamente Campeón”.

Finalmente Damián se dijo no estar al tanto sobre la situación actual que viven tanto Francisco Meza como Luis Quiñones pero dejó en claro que Tigres es un equipo muy completo y que depende de todos los jugadores.