Gibrán Lajud: "Estoy consciente, preparado y capaz para responder de la mejor manera"

Perfilándose para ocupar el puesto vacante dejado por Federico Vilar tras su retiro, Gibrán Lajud se mostró determinado por iniciar la temporada como el portero titular de los Xolos de Tijuana.

“Estoy contento y agradecido con la directiva y el cuerpo técnico por darme una oportunidad para estar un torneo más con el equipo con otras aspiraciones y metas. La idea grupal es la misma: seguir con el buen paso que tuvimos el torneo pasado y consiguiendo mejores objetivos”.

Pese a la llegada de Luis Michel, Lajud comentó que la competencia entre el ex-portero de Chivas y Dilan Nicoletti solamente traerá beneficio al club tijuanense y a ellos mismos para mantenerse a tope.

“Se está demostrando día a día y se está trabajando en base a ello. Con la llegada de Luis se ha hecho una competencia deportiva entre los tres arqueros. Los tres tenemos la posibilidad y las ganas de jugar y demostrar que estamos preparados para defender el arco del Club Tijuana”.

Habiendo clasificado a la Liguilla una vez más, el guardameta consideró que el cuadro canino ahora tendrá como meta buscar el campeonato tras las enseñanzas que dejó la campaña anterior.

“Se arrancó con mucha intensidad y sumando una gran cantidad de puntos. Nos deja ahora la enseñanza de que hay que hay que mantener esa intensidad y buen futbol durante todo el torneo y más aún en la liguilla donde es otro torneo diferente y donde un error o un detalle te pueden cambiar el partido; que fue lo que nos pasó”.

Con Miguel Herrera declarando que la oportunidad de ser titular estará en sus manos, Lajud enfatizó en la importancia de conseguir su primer torneo como el titular de un equipo.

“Es algo que he soñado durante mucho tiempo. Es un objetivo que yo me he planteado pero la decisión final la tendrá el cuerpo técnico. De mí voy a dar lo máximo en cada entrenamiento y partido, y seguirré con la misma línea con la que he llegado al club: la aspiración de ser titular y apoyar al equipo desde la cancha”.

Con la reciente llegada de cancerberos extranjeros llenando las porterías de clubes mexicanos, Gibrán destacó la calidad de guardametas nacionales y la responsabilidad que conlleva.

"Estoy convencido de que en el futbol mexicano hay grandes arqueros mexicanos y se ha demostrado durante años tanto en clubes y selección nacional. Estoy contento y orgulloso de poder ser un portero mexicano que se está abriendo paso en Primera División. Estoy consciente, preparado y me siento capaz para responder de la mejor manera".

Finalmente, Lajud reconoció la influencia que han tenido sus compañeros, tanto presente como los del pasado, en el desarrollo de su carrera mencionando tanto a Cirilo Saucedo y Federico Vilar, entre otros.

“Me siento afortunado porque a mi cortad edad en la carrera que llevo me ha tocado coincidir no solo en Tijuana con porteros como Cirilo y Federico. Desde que inicié la carrera me tocó compartir cancha y entrenamientos con Óscar Pérez, Jesús Corona, Alfredo Talavera en los Juegos Olímpicos), Cirilo y Federico. De cada uno he tratado de absorber lo mejor que considero de ellos y que se pueda adaptar a mi estilo para ponerlo en práctica.

“Estoy agradecido con ellos porque cada uno me ha apoyado en diferentes etapas y estoy seguro que cada uno me dejo un aprendizaje”.