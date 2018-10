Avilés Hurtado: "No motiva llegar a una institución donde nadie te habla"

El centro de atención en las negociaciones del Club América y los Xolos de Tijuana, el colombiano Avilés Hurtado rompió su silencio en cuanto a lo sucedido en el fallido intento de intercambio entre él y Darwin Quintero que tanto se llego a especular e incluso confirmar por algunos medios antes de tiempo.

Asegurando que no hubo un acuerdo total entre Xolos, América y el propio jugador, Hurtado dijo sentir que la falta de acercamiento influyó en su decisión por permanecer en Tijuana.

“No se llegó a ningún acuerdo entre las tres partes y por ello no hubo un acuerdo total.

“Hubo acuerdo entre las dos directivas. Jorge Alberto (Hank) me hizo saber cómo estaba la negociación. Lastimosamente no hablé con ningún miembro de la directiva del América. Por ese lado no te motiva mucho llegar a una institución donde nadie te habla, es algo importante para mí que me lo hicieran saber. No llegué a ningún acuerdo con ellos, hablé con Jorge Alberto y me apoyó al máximo”.

El mediocampista sudamericano reconoció al club de Coapa como uno de los grandes del continente americano y que cualquier jugador vería con buenos ojos la llegada al América. Sin embargo aseguró estar satisfecho con su decisión de permanecer con el equipo fronterizo.

“La gente me ha hecho sentir bien desde el primer momento que llegué. Lo que logramos en el primer torneo fue sorprendente, la hinchada me ha recibido bien y nos adaptamos rápido”.

“Estoy muy contento de lo que he venido haciendo y formar parte de esta gran institución. Espero poder seguir aportando lo máximo a este club”.

Recuperado totalmente de aquella lesión que lo mantuvo fuera del duelo amistoso de Tijuana ante Atlas, el colombiano se perfila para ser titular el próximo sábado cuando Xolos debute en el Clausura 2017 frente a Monarcas en la visita del conjunto canino a Morelia.