El Cruz Azul de Paco Jémez ilusiona a muchos

Tras casi 20 años sin probar la mieles de levantar un título ligero y gracias a las buenas incorporaciones de los extranjeros Gabriel Peñalba, Martín Rodriguez, Martín Cauteruccio y Ángel Mena, además del DT Francisco Jémez, en Cruz Azul hacen soñar tanto a aficionados como a ex-jugadores de la institución capitalina.

"Ilusionan estos refuerzos, son jugadores de calidad que ya han sido campeones, necesitamos que nuestro equipo piense en campeonar. El equipo se reforzó de gran manera, fueron buenas adquisiciones , son jugadores que vienen con hambre de triunfar, ellos saben que Cruz Azul necesita un título, esperemos que se adapten y que sepan que están defendiendo a un equipó grande y por eso deben salir a ganar" indicó Melvin Brown.

El ex defensa vio con buenos ojos la incorporación del entrenador español a la institución celeste y pese a no tener buenos números como estratega, le gusta su estilo de juego, los cuales son que sus equipos son ofensivos y les gusta tener la posesión del esférico.

"Paco es muy bien conocido en España, sobre todo con el Rayo Vallecano, donde intentó implementar un sistema muy ofensivo, principalmente teniendo la posesión de la pelota, aunque los números no son tan positivos. Esperamos que en Cruz Azul prevalezca su estilo y sus números sean mejores", puntualizó.

En cambio, el ex delantero Francisco Fonseca aseguró que pese a sumar grandes incorporaciones para que el club tenga un buen fútbol , eso no garantiza el éxito de un equipo.

“Es una apuesta, puedes traer al mejor jugador y a lo mejor el margen de error es menor, pero puede ser que se adapte bien o no, no garantiza un éxito total. El fútbol no es de un solo jugador, debe ser como una maquinita que debe engranar bien”, indicó el e atacante cementero.

Melvin Brown debutó con los cementeros en el 2001 y estuvo hasta el 2004 y luego en una segunda etapa estuvo del 2009 al 2010 acumulando un total de 124 partidos con la institución capitalina, mientras que 'Kikin' estuvo con al institución capitalina del 2005 al 2006 anotando 22 tantos con la casaca celeste, antes de partir al SL Benfica de la liga portuguesa.