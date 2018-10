Candelo y Benítez, conscientes de que el margen de error es mínimo

Edgar Benítez y Yerson Candelo, hablaron de lo ocurrido en el encuentro, que para el paraguayo fue un encuentro en donde tuvieron oportunidades claras de gol, sin embargo, no se pudieron concretar.

Por su parte, Yerson Candelo aseguró que ya no piensan en el pasado, sino se enfocan en el encuentro ante Morelia. A la vez, aclaró que todos están preocupados por el tema del descenso, ya que están en zona de peligro.

Ambos jugadores argumentaron que no se preocupan por el rival pues a pesar de saber que Morelia es un equipo peligroso por buscar los puntos por su pelea para no descender, los queretanos se preocupan por su trabajo y ven a los equipos de la misma forma.

Mientras tanto, Edgar Benítez hizo énfasis en que los puntos en casa serán la clave de este torneo, pues al no dejar unidades de local, tienen poca posibilidad de no calificar. Además, sobre la salida oficial de Edgardo Codesal de la dirección de árbitros, no quiso opinar, pues aseguró que así como han tenido errores que los han perjudicado, también los han ayudado.

Para ambos jugadores, el mandato de la FIFA para el mundial del 2026 en donde podrán entrar 46 Selecciones fue tomada de buena forma, ya que la competición será mayor, además de tener más posibilidades de participar en la máxima justa futbolística.

Gallos continuará con los entrenamientos en el CEGAR, para prepararse de cara al partido del próximo sábado, en el que recibirán a Morelia en La Corregidora, y en donde la madrina del Torneo Clausura 2017 será la esgrimista queretana, Paola Pliego.