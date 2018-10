Monterrey no consigue darle la vuelta a Chivas con 9 jugadores

Gracias amigos y seguidores de VAVEL.com por seguir el minuto a minuto del juego entre Monterrey y Chivas. Los esperamos pronto para más encuentros. En un momento más le tendremos la crónica de este partido.

FINAL| Se acabó el partido en la cancha del Estadio BBVA Bancomer con el marcador: Monterrey 2-2 Chivas.

91' Dorlan Pabón entra al área y mete un centro razo al que racciona bien la zaga de Chivas.

88' Sánchez intenta desbordar y meter un centro, pero Pineda hace una buena cobertura y manda a saque de banda.

87' Funes Mori recorta y mete un disparo que pasa muy lejos de la meta chiva.

86' Sánchez deja para Cardona, quien dispara por arriba de la portería visitante.

85' Sánchez le roba el esférico a Fierro y cuando encaraba se marca una falta, la pelota es para Chivas.

84' Chivas pierde en balón en zona de peligro y Cota logra resolver en dos tiempos.

80' Montes remata el corner y el cabezazo va por encima de la meta.

78' Alan Pulido queda resentido en la cancha y ya recibe atención medica.

75' Pelota filtrada para Aldo De Nigris, quien no puede definir ante la buena acción de Cota.

GOL| Pabón impacta de larga distancia y vence a Rodolfo Cota con un envío que va al ángulo derecho.

70' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MONTERREY! Rabón pine el empate y los locales van por la remontada.

69' Cambio de Monterrey, Chará sale por Luis Fuentes.

66' Salcido egala el balón y Monterrey no logra aprovechar el contragolpe.

65' Chivas toca el balón fuera del área y logran un tiro de esquina.

63' Cambio de Monterrey, Aldo De Nigris entra para suplir a Castillo.

63' ¡Cota en el fondo! Cardona queda mano a mano y el guardameta visitante salva el empate.

62' Rayados llega en repetidas ocasiones y Chivas aguanta.

58' Cambio de Chivas, Entra Carlos Fierro entra por Zaldívar.

GOL| Corner que es mandado a las redes por Funes Mori luego de un rebote.

55' ¡GOOOOOOOOOOL DE MONTERREY! Se aprieta el partido.

51' Cambios de Chivas, Pizarro sale por Salcido y Eduardo López sale por Isaac Brizuela.

49' ¡Expulsión para Jair Pereira! El arbitro consideró que Pereira le hizo una seña obsena y deja a Chivas con dos menos.

46' Arranca la parte complementaria en la cancha del Estadio BBVA Bancomer.

MT| Nos vamos al descanso en el Estadio BBVA Bancomer con el marcador: Monterrey 0-2 Chivas.

43' Nuevo centro de Sánchez que llega a Funes Mori y el esférico se va arria del horizontal.

41' Carlos Sánchez le sirve a Edwin Cardona, quien saca un remate que pasa por un costado del arco visitante.

36' Cambio de Monterrey, entra Edwin Cardona en sustitución de Celso Ortiz, cambio obligado por lesión.

27' Orbelín Pineda intenta habilitar a Ángel Zaldívar, quien se encontraba en fuera de lugar.

GOL| Edwin queda solo a segundo poste y pese a no poder concretar el remate de cabeza, logra vencer al arquero local en un contraremate.

22' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAS! Edwin Hernández hace el segundo para los visitantes.

20' Monterrey continua presionando adelante y consigue un par de corners consecutivos.

19' Jair Pereira corta el ataque rayado y el balón va a saque de esquina.

16' Monterrey presiona y Jesús Sánchez recibe una falta por parte de Funes Mori, balón para Chivas de nueva cuenta.

10' EdwinHernández recibe una falta de Chara por la banda.

9' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL! de Chivas, Rodolfo Pizarro se estrena con El Rebaño y desde fuera del área hace el primero para los tapatíos.

4' Par de Remates de Rogelio Funes Mori que no logran grenerar peligro en la meta defendida por Rodolfo Cota.

El encuentro Monterrey vs Chivas anterior que sostuvieron ambos planteles, tuvo lugar en la jornada 2 del Apertura 2016, en donde los de Guadalajara, encontraron la victoria por la mínima diferencia con el gol de Néstor Calderón al minuto 66.

En Chivas se confía en el trabajo colectivo según las palabras de Jair Pereira, quien también admitió, espera la mejor versión de los ‘Rayados’: “Rayados es un equipo bastante equilibrado, no nos presionamos tanto en que harán ellos, sino esperamos su mejor versión y nosotros nos centramos en la fortaleza colectiva, en la intensidad, para superarlos”.

Carlos Sánchez de Monterrey aseveró las virtudes del rival con el que han perdido en los últimos cuatro choques:

“Sabemos que siempre se nos ha complicado, es un equipo difícil, tiene su idea. Ellos tienen jugadores muy rápidos y hay que tener precaución y en cualquier ocasión (ofensiva) tener efectividad”.

El Estadio BBVA Bancomer hará su primera aparición en la contienda, en el duelo en donde los locales buscarán seguir con la senda el triunfo ahora en casa. Caben 53, 500 personas y siendo la primera presentación en Liga se espera una entrada buena.

Atentos a: Alan Pulido. Un gol y una asistencia en el partido anterior. Es un jugador que en este campeonato busca convertirse en referente para ‘El Rebaño Sagrado y ante Monterrey es una buena oportunidad para probarlo, más si Chivas sigue sin encontrar su funcionamiento más óptimo.

Atentos a: Edwin Cardona. El colombiano no tuvo un buen desempeño el semestre pasado, algo que puso a peligrar su estadía en el equipo, no obstante, sigue siendo un jugador peligroso al frente. Ya le dio el triunfo a ‘Los Rayados’ ante Puebla y podría ser el inicio de una racha positiva para él.

El que habló fue Matías Almeyda, quien conoce la seriedad del compromiso por el oponente, pero igual confía en que su equipo puede sacar los puntos de visita:

“Vamos a enfrentar a uno de los mejores planteles de la Liga, nosotros con nuestro juego, nuestra manera de ir caminando en los torneos hemos mejorado mucho, ahora hasta ustedes nos ponen como uno de los mejores planteles y son los mismos elementos, pero está bien, tomamos la responsabilidad, buscaremos ser protagonistas,respetamos a todos los rivales y también hemos logrado que nos respeten”.

Antonio Mohamed, técnico de Monterrey, no dio declaraciones respecto a este compromiso frente a Chivas, sin embargo, ha hablado bien de sus pupilos, en muestra de la confianza que les tiene para este juego.

Entre ambos ha habido goleadas de ambos bandos, pero si hablamos de la más grande en tiempos recientes sería la de la jornada 8 del Clausura 2015, en donde Chivas se impuso por diferencia de 3-0 en casa durante el mandato de José Manuel de la Torre.

Los registros de la historia muestran que Monterrey ha sabido ser un obstáculo para El Rebaño Sagrado, pues en los 85 duelos tienen un total de 35 victorias y 30 paridades por 20 victorias de los ‘Rojiblancos’.

Los tapatíos mostraron el temple necesario en la primera parte para ponerse en ventaja con las dianas de Alan Pulido y Eduardo López, aunque la parte complementaria se tornó un tanto tortuosa y lograron aguantar el 2-1.

Chivas no mantuvo el mismo nivel de emoción por el trámite de su juego ante Pumas, no obstante, consiguieron romper una racha de no ganar en la primera fecha, además de alargar la paternidad ante los universitarios.

En su debut en la competencia Monterrey consiguió volver a ilusionar a los aficionados, pues arrancaron con una victoria de 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc luego de darle la vuelta a un compromiso que perdían en dos ocasiones.

Monterrey se encuentra en la cuarta posición del certamen al obtener su primera victoria en territorio visitante ante el Puebla.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Monterrey - Chivas, correspondiente a la 2ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio BBVA Bancomer partir de las 19:00 horas.