Con gol del 'Gullit' Peña, León vence a domicilio a Necaxa

León consigue su primer triunfo del torneo y llega a tres unidades, mientras que Necaxa sigue sin conocer la victoria.

¡Termina el partido! Con gol del Gullit Peña, León vence a domicilio a los Rayos de Necaxa.

94:15 Isijara intentaba meterse al área de león, pero la defensa le quita el balón.

92:30 ¡Cerca el Rifle! Andrade deja ir el segundo, manda su balón por encima de Barovero.

El árbitro agrega 5 minutos más.

90:00 Cambio de León: Entra Guzmán, Sale Moralez.

Necaxa insiste en estos minutos finales del partido.

87:00 Cambio de León: Entra Cornejo, sale Boselli.

86:00 Cambio de Necaxa: Entra Díaz, sale García.

Carlos Peña prende el balón de botepronto y vence a Marcelo Barovero, que nada podía hacer.

85:00 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE LEÓN!

83:00 Tiro de Gallegos que se va por afuera del arco guanajuatense.

82:00 Falta favorable a Necaxa en las afueras del área felina.

León ha sido muy superior en el segundo tiempo, pero no concreta las jugadas que genera.

79:00 ¡Centro de Andrade que despeja la defensa! León no deja de presionar el área de Necaxa.

78:00 Tiro de Isijara que termina en gol, pero el árbitro marca correctamente fuera de lugar. Seguimos 0-0.

77:00 Cambio de León: Sale Montes, entra Peña.

76:00 Gran atajada de William Yarbrough ante un disparo de fuera del área.

73:40 Tiro de esquina favorable a Necaxa.

72:00 Tiro de fuera del área de Montes que se va por encima de la portería necaxista. León sigue presionando.

70:00 Cambio de Necaxa: Entra Maturana, sale Barreiro.

67:50 ¡Se salva Necaxa! Boselli remata dentro del área chica y Barovero tapa la pelota en la línea.

66:40 Una vez más se aproxima la Fiera. Andrade recetar un balón que alcanza a rematar Boselli.

El partido se encuentra detenido. Marcelo Barovero está siendo atendido de la mano por las asistencias médicas.

64:00 Cambio de Necaxa: Sale Espíndola, Entra Riaño.

62:00 Centro de Maxi que controla Barovero.

59:50 ¡Tiro de Montes que controla Barovero! León más insistente en estos minutos.

58:40 Disparo de León que desvía la defensa Hidrocálido. Tiro de esquina a favor de León.

57:20 Centro de León que le queda alto al Matador Boselli.

56: 00 Amonestación para Jairo González de Necaxa.

55:35 Débil disparo de Necaxa que controla sin problemas el cancerbero Esmeralda.

52:50 ¡Cerca León! Disparo de Maxi Moralez que despeja en la línea la defensa necaxista.

51:00 Tiro del Chapo Montes que pega en la barrera.

50:00 Falta sobre Maxi Moralez en las afueras del área de Necaxa.

?48:00 Gran intervención de Yarbrough ante un disparo de Gallegos.

Ambos equipos salen con los mismos once que terminaron la primera mitad.

46:30 ¡Cerca Necaxa! Gran jugada de Espíndola que se va por un lado de la portería de Yarbrough.

¡Inicia la segunda mitad!

¡FIN DEL PRIMER TIEMPO! Necaxa y León igualan 0-0

En estos últimos minutos León se ha aproximado más peligrosamente al área necaxista, pero no le alcanza a la Fiera.

41:15 ¡Se estaba equivocando William! El portero Verdiblanco perdió el balón afuera de su área, pero la defensa leonesa despeja a tiro de esquina.

38:40 Tiro de esquina para León

37:00 Falta de Jairo González. Moralez cobra.

35:30 Tiro de Leonel López que es desviado. Tiro de esquina favorable a León.

En esta media hora de juego, León se ha visto superado por un Necaxa que ha tenido las ocasiones de gol más claras.

30:20 ¡Gooool anulado! El juez asistente invalida el gol de Necaxa.

29:30 Falta favorable a León.

27:00 Falta de Barreiro sobre Montes, el árbitro amonesta al jugador necaxista.

25:55 ¡Se vuelve a salvar León! Gran salvada del arquero leonés ante un disparo de Espíndola.

24:35 Iturra queda dolido dentro de su propia área, el árbitro detiene las acciones.

22:20 Falta a favor de León. La Fiera se toma un descanso para interrumpir el dominio necaxista.

Necaxa se muestra más insistente sobre el marco leonés.

19:40 Gran control de Isijara que termina con un a disparo raso que detiene William Yarbrough.

16:40 Falta a favor de los Rayos.

León intenta hacerse del control de la pelota, pero Necaxa aprieta en todos los sectores del campo.

Gran ambiente se vive en el Victoria, la afición no deja de alentar a sus Rayos.

9:20 ¡Se salva la Fiera! Remate de Mario de Luna que llega a manos de Yarbrough.

8:45 Tiro de esquina favorable e los Rayos

7:40 ¡Cerca la Fiera! Gran disparo de fuera del área de Maxi Moralez, pero Barovero detiene bien el fogonazo leonés.

6:40 Tiro de esquina a favor de León, a cobrar Moralez.

En estos primeros minutos del encuentro, Necaxa tiene más posesión de la redonda

4:45 ¡Disparo de Espíndola que se va por encima de la meta de Yarbrough! Necaxa dispara primero.

4:00 La defensa necaxista aleja el peligro.

3:15 Falta favorable a León por el carril izquierdo del área de Necaxa, a cobrar Luis Montes.

1:30 Falta favorable a Necaxa.

¡Rueda el balón en el Victoria!

En esta primera mitad, es el equipo de Aguascalientes quien mueve el balón.

Necaxa salta al terreno de juego vistiendo su uniforme tradicional a rayas verticales rojas y blancas; León viste su primera equitación con playera verde, short blanco y medias verdes.

Ya suena el himno de la Liga MX, ¡los equipos salen a la cancha del Estadio Victoria!

El día de hoy significa el regreso de Andrés Andrade a las canchas. El 'Rifle' estuvo ausente de las canchas gracias a una lesión.

Por parte de la Fiera, hay dos modificaciones, pues hoy no alinean Diego Novaretti y Carlos el 'Gullit' Peña.

El técnico Hidraocálido, Alfonso Sosa, hace tres cambios en relación al partido anterior contra Cruz Azul, hoy no arrancan Beckeles, Puch y Riaño.

Por su parte, Javier Torrente manda a Yarbrough; Navarro, González, Burdisso, Rodríguez; Andrade, López, Valdéz, Montes; Boselli y Moralez.

XI Inicial de Necaxa: Barovero; Meza, M. González, de Luna, J. González; Gallegos, Iturra, García, Isijara; Espíndola y Barreiro.

Ya estamos solo a treinta minutos del inicio del partido entre Hirorrayos y Esmeraldas.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa vs León, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El Estadio Victoria, con capacidad para 26 mil aficionados, será la sede para este encuentro de mucha rivalidad entre Hidrorrayos y Esmeraldas.

Atentos a: Luis Montes, medio del León. Mucho depende del 'Chapo' el cómo se desempeñe la 'Fiera', y siendo uno de los mediocampistas más talentosos de la Liga, pondrá a trabajar horas extra a la zaga rojiblanca con su característico desequilibrio. Teniendo de vuelta a su 'compadre' Carlos Peña, es cuestión de tiempo de que se enchufen para causar estragos a cualquier zaga que se les enfrente.

Atentos a: Jesús Isijara, ofensivo hidrocálido. Con la sensible baja de Edson Puch, recaerá sobre Jesús Isijara el aspecto ofensivo del Necaxa. El único canterano en el 11 inicial necaxista tiene el talento necesario para darle ese plus a la ofensiva rojiblanca. Puede encontrar en Espíndola o Riaño a buenos cómplices para desquebrajar a la zaga leonense.

Por su parte, en León, Fernando Navarro se pronunció respecto a la sanción impuesta a Franco Jara: "A nosotros ya que nos importa, ya no vamos a jugar contra ellos en este torneo. Lo que nos importa es que los árbitros no se equivoquen durante el partido y que no nos afecte a nosotros. Que lo castiguen o no da exactamente lo mismo, nos hubiera encantado que el árbitro visto lo que creo que todos los que estábamos cerca y casi todo el estadio vio: que se tiró".

Durante la semana, Marcos González, referente necaxista, declaró: “Es bueno enfrentar a equipos cercanos a tu ciudad, porque se produce cierta clase de rivalidad, en la que viene más afición de ellos y el espectáculo se hace más entretenido, con más gente. Abriendo la posibilidad de que haya afición de ambos clubes, en el estadio”.

El pasado sábado 'el Chucky' Lozano hizo de las suyas al marcar tres tantos en el Nou Camp y encaminar a su equipo a una victoria de 4-2 ante los Esmeraldas.

La Fiera por su parte marcha desde el sitio número 17 luego de sufrir un doloroso descalabro en su casa. Tiene diferencia de -2 y vaya que se complicaron las cosas en el bajío durante esta semana.

Cruz Azul fue el enemigo del cuadro de Alfonso Sosa en la primera jornada, y es que tuvo la capacidad de derrotarlo por la mínima diferencia en partido celebrado en el Estadio Azul.

El mal inicio de los Rayos los colocó en el lugar número 15 de la general, con una diferencia de -1 goles. Hoy, es el momento para salir de ahí ante la Fiera.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Necaxa - León, correspondiente a la 2ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Victoria a partir de las 21:00 horas.