Paul Arriola: "Este es mi torneo para dar el siguiente paso y ayudar al equipo"

Pese haber regalado un penal en contra, Paul Arriola terminó por ser una de las figuras principales en la escandalosa goleada de 6-2 por parte de los Xolos de Tijuana ante Puebla.

El norteamericano consideró que pese al marcador, lo más vital viene siendo la victoria que les otorga sus primeros tres puntos del torneo.

“Lo más importante es ganar pero si tienes la oportunidad de meter seis goles lo vas a hacer. Los últimos 5 minutos finales todos estuvimos con la mentalidad de buscar otro gol y buscar otro gol, y creo que también la afición pensaba lo mismo. Al final terminamos encima de ellos”.

Logrando marcar un golazo desde afuera en la segunda mitad después de haber cometido el penal que significaba la igualada de Puebla, Arriola aseguró no sentirse presionado; reconociendo sus errores en Morelia y el cometido ante los camoteros.

“No sentí presión. Después de haber sido sacado contra Morelia al medio tiempo me sentí muy mal considerando que este es mi torneo para dar el siguiente paso y ayudar al equipo.

“Por suerte se me dio la oportunidad de jugar otra vez. Inicié bien, encarando a los rivales, llegando hasta el fondo, y defensivamente me sentí cómodo y confiado. Voy aprendiendo de mis errores.

Insistiendo en su autocritica que no tiene tiempo de lamentarse, el canterano del LA Galaxy consideró que está obligado a dar su cien por ciento en cada partido debido a la calidad que hay en el futbol mexicano, la competencia debida a los puestos de extranjeros.

En cuanto a su posición en el planteamiento táctico de Miguel Herrera, Paul dijo que sigue siendo un elemento ofensivo pese a alinearse como defensa en la línea de cinco del Piojo.

"Mi estilo en el momento de atacar ya es diferente. Ahora me incorporo un poco más tarde, ya no teniendo que esperar a que me llegue el balón. Cuando la pelota se va moviendo arriba es cuando yo empiezo a subir. Ataco desde afuera, recibiendo el balón y teniendo todo enfrente de mí. Puedo decidir si encarar a mi defensa o abrir la jugada considerando el tiempo que tenga".

"Soy un jugador muy ofensivo, lo crucial es estar atento y no cometer errores en la parte de atrás".

Finalmente, en cuanto a su relación con el entrenador y su confianza en él, Arriola admitió que la demanda táctica de Herrera lo motiva a dar su todo.

"Es un buen tipo, sabe lo que hace y cómo lo quiere. Si no haces lo que te pide, va encontrar a alguien mas. Me está pidiendo que llegue hasta el fondo y encarar a mi defensa sin importar lo cansado que esté. Es su manera de trabajar y tienes que respetar su estilo y estrategia. Espero poder crecer y destacar en esta posición".