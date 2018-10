Imponente victoria rojinegra ante unos desconcertados Tigres

Termina el partido, gracias por seguir con nosotros el minuto a minuto.

90' Se agregan tres minutos al encuentro.

88' Amonestación para Andre Pierre Gignac por una falta fuerte sobre Garnica.

86' Último cambio del encuentro, sale Fidel Martínez e ingresa Martín Barragán.

85' Recta final del partido y ahora es Atlas quien mantiene el dominio del esférico.

82' Cambio de Atlas, ingresa Edson Rivera sale Matiás Alustiza.

80' Amonestación para Dueñas de Tigres.

77' Así fue el primer gol de Alustiza con la camiseta de los Rojinegros.

72' Cambio de Tigres, sale Damm y entra Quiñones para buscar empatar el encuentro.

71' Gran pase filtrado del 'Keiser' Rafa Márquez para Fidel Martínez quien de pierna zurda sirve entre las piernas de Hugo Ayala para Alustiza y el 'Chavo' de izquierda manda la pelota al fondo de las redes.

70' ¡GOOOOOOL DE ATLAS! GOOOOOL DEL 'CHAVO' ALUSTIZA.

69' Se prepara para entrar al campo Luis Quiñones, Ferreti busca empatar el juego en el Jalisco.

67' Disparo de Gignac dentro del área y Rafa Márquez evita un disparo peligroso al arco con un barrida atenta.

60' Gran pelota del recién ingresado Clifford para Fidel quien de pierna izquierda define clareando a Nahuel, sin embargo antes el nazareno marca fuera de lugar.

58' Tiro centro por parte de Zelayaran que se va por encima del arco.

57' Cambio de Atlas, sale Christian Tabo e ingresa Clifford Aboagye.

56' Se prepara el primer cambio de Atlas, listo Clifford Aboagye para ingresar al campo.

51' Disparo largo de Dueñas, Ustari sin problemas se queda con la de gajos.

45' Rueda la pelota y arranca el segundo tiempo.

Cambios de Tigres, salen Estrada y Álvarez, ingresan Zelayaran y Aquino respectivamente

Regresan ambas escuadras al terreno de juego.

DESCANSO | Así fue el autogol de Hugo Ayala que mantiene arriba a los de casa.

45' El árbitro no agrega más y silba el final del primer tiempo.

44' Gran jugada de Garnica por la banda derecha para mandar un centro potente al corazón del área donde Hugo Ayala mete la cabeza y desvía la pelota al fondo de su arco.

43' ¡AUTOGOL DE LOS TIGRES! Autogol de Hugo Ayala.

39' Disparo de tiro libre directo por parte del capitán de Tigres que se va por encima del arco local.

38' Amonestación para Leiton Jiménez por una falta sobre André Pierre Gignac

37' Gran pase filtrado de Rafa Márquez para el ecuatoriano quien de primera intensión dispara de pierna izquiera y manda la pelota a un costado del arco.

37' ¡La que se perdió Fidel!

36' Centro largo a segundo poste para Juninho quien manda la pelota muy por encima del arco de Ustari.

35' Falta de Tabo sobre Damm en tres cuartos de cancha, la pelota es de los Tigres.

31' Primera media hora de juego transcurrida y ambas escuadras siguen sin poder hacerse daño.

28' Falta de Reyes sobre Damm, el árbitro marca la falta pero no saca tarjeta de preventiva.

23' Falta de Pizarro sobre el 'Chavo' Alustiza que no prospera en medio campo.

20' Centro al área que se queda en las manos de Nahuel.

19' Falta de Álvarez sobre Madueña en tres cuartos de cancha, balón a favor de Atlas.

17' Gran jugada de Damián Álvarez por la izquierda para enfilarse al área chica, tocar al centro del área y atento Arreola despejó la pelota de su marco.

15' Disparo de Salinas que en dos tiempos resuelve Nahuel Guzmán en el fondo.

13' Tabo se mete al área, toca en diagonal para Garnica quien de pierna derecha dispara solo frente al marco y manda el balón por encima del arco auriazul.

12' Se la pierde Atlas.

11' Guido Pizarro fuera del área toca para Sosa quien de pierna derecha estrelló la pelota en el poste.

9' Tiro de esquina que cobra Sosa para poner la pelota en el corazón del área donde Ayala le gana en el salto a Márquez conectando la de gajos con la testa y poniéndola en los guantes de Ustari.

8' Tigres es quien propone en el campo de juego, siendo Atlas quien hasta el momento contiene a los de la Sultana del norte.

6' Disparo de Hugo Ayala desde tres cuartos de cancha que se va muy por encima de los tres palos de Ustari.

6' Falta de nueva cuenta sobre Sosa por la banda derecha, balón para los Tigres.

5' Disparo de Tabo que se va por un costado, antes el nazareno marca fuera de lugar.

3' Falta de Arreola sobre Sosa, el rojinegro le pega en la rodilla al felino, sin embargo el silbante no pitó falta para los de casa.

0' Suena la ocarina del silbante y arranca el partido.

Ambas escuadras saltan al terreno de juego con el himno de la Liga Bancomer MX.

Ambas escuadras regresan a sus respectivos vestidores para recibir las últimas indicaciones de sus estrategas previo al arranque del cotejo en Jalisco.

El Campeón buscará romper racha invicta como local del Atlas, los 'Zorros' mantuvieron invicta su casa toda la pasada temporada y los felinos querrán terminar con dicha cuestión y con ellos sumar sus primeros tres puntos del certamen.

(Foto: Futbol Sapiens)

El 'Káiser' cumple 20 años de carrera y buscará festejar este logró con una victoria del equipo de sus amores ante los Tigres del 'Tuca' Ferreti, este 19 de octubre el capitán celebra un año más de haber debutado con la casaca rojinegra y en VAVEL México te tenemos un especial de su gran carrera.

Suplentes de Tigres: Palos, Torres, Aquino, Quiñones, Rodríguez, Fernández, Zelayaran.

Suplentes de Atlas: Fraga, Aguirre, Salinas, Barraza, Barragán, Rivera, Aboagye.

Once de Tigres: Gúzman, Junior, Ayala, Torres, Estrada, Álvarez, Sosa, Pizarro, Damm, Dueñas, Gignac

Once de Atlas: Ustari, Jiménez, Márquez, Arreola, Madueña, Salas, Reyes, Garnica, Tabo, Martínez, Alustiza.

Listas las alineaciones de ambos conjuntos

Ya calientan Atlas y Tigres en el empastado del emblemático Jalisco previo al arranque del segundo choque de ambos en el actual certamen de la Liga Bancomer MX.

Para este encuentro se espera una buena entrada de la afición, por un lado esta el morbo de ver al campeón de la justa y su espectacular plantilla, mientras que los de casa asistirán para seguir apoyando a los zorros en el año de su centenario.

En la primera jornada, ninguna escuadra logró conseguir los tres puntos, recordar que Atlas cayó 4-1 con Toluca, mientras que Santos y Tigres empataron a un tanto, por lo que el Jalisco espera ser testigo de la primera victoria de ambos en el año.

Ya estamos en el Estadio Jalisco para llevarles la mejor cobertura del choque entre el actual campeón del máximo circuito, los Tigres de la UANL y el equipo de los Rojinegros del Atlas, quienes buscarán abollarles la corona y propinarles su primera derrota del torneo.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas - Tigres, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

La última ves que ambas escuadras se vieron las caras, se repartieron puntos con un triste empate sin goles. Pero la última ves que los dirigidos por Ricardo Ferretti pisaron la cancha del Jalisco, se quedaron con los tres puntos gracias a un golazo del mexicano Jürgen Damm.

A media semana se confirmó que el arquero Nahuel Guzmán renovó contrato con los felinos hasta 2020, por lo que tendremos 'Patón' para rato en la Liga MX.

El encuentro Atlas - Tigres se llevará a cabo en el Estadio Jalisco, histórico inmueble del futbol mexicano, el cual tiene una capacidad para recibir hasta 57,000 espectadores. Fue inaugurado en 1960 y ha sido sede en los Mundiales del 70 y 86.

Si bien apenas va comenzando la Liga, una derrota más podría significar un aviso de lo que se podría venir para los rojinegros a lo largo del torneo.

Atlas tuvo un pésimo Apertura 2016, pues apenas lograron conseguir cuatro victorias y terminaron en la zona baja de la tabla, aunque cabe destacar que no perdieron un solo partido en calidad de local.

Atentos en el partido a André-Pierre Gignac, pues el delantero galo llega con la intención de arrancar de la mejor manera posible en el torneo. El 'Bomboro' aprovechará su poderío físico para romper la línea defensiva rojinegra.

Atentos en el partido a Rafael Márquez, emblema y capitán del cuadro atlista. Su aportación como líder y visión en el campo pueden marcar la diferencia en este duelo de la Jornada 2.

Dentro del conjunto de los Zorros no se sienten víctimas ante los regiomontanos y el entrenador José Guadalupe Cruz se muestra optimista, pues sabe que será difícil, mas no imposible. Asimismo aceptó que el francés André-Pierre Gignac es el mejor futbolista de la actualidad en el país.

''Es el mejor jugador de la liga mexicana a mi entender, pero no es todo Tigres. Hay jugadores de jerarquía, el sábado no solamente visualizamos que esté Gignac, sino el resto de titulares y no nos podemos enfocar en un jugador, tenemos que estar atentos a todos, es un gran plantel en cantidad y calidad, para ganarle no hay que tener ningún temor, no es imposible ganarle al campeón'', afirmó el Profe.

En los mismos treinta duelos, los del Norte han salido victoriosos en 11 ocasiones, dejando a Atlas con 8 triunfos, además de 11 empates.

En los últimos 30 enfrentamientos entre ambas escuadras, los de Jalisco han marcado apenas 26 tantos, números muy bajos. Tigres, por su parte, cuenta con 36 anotaciones ante los rojinegros, teniendo una diferencia de goles de +10.

Por otro lado, en el equipo de la UANL todo es felicidad, pues aún se siente el título ganado como si hubiera sido ayer. Los auriazules empataron sin goles en el arranque del Clausura ante Santos, pero cabe resaltar que disputaron el encuentro con un cuadro alterno, pues los titulares tuvieron una semana extra de descanso.

Los Rojinegros llegan al encuentro con la necesidad de una victoria para retomar el camino rumbo a la fiesta grande. En Jalisco se espera un gran torneo para los de casa, por lo que no se pueden permitir dos descalabros apenas comenzando el camino.

El conjunto atlista sufrió una escandalosa derrota de 4-1 en el arranque de la Liga ante los dirigidos por Hernán Cristante, Toluca.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas vs Tigres, correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 19:00 horas.