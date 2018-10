Pablo Jáquez: "Es un debut soñado en Clásico con estadio lleno"

Pronto se hablará mucho de él. Pablo Jáquez es el futuro de la central universitaria, y con tan solo 21 añitos debutó el pasado domingo en un duelo importantísimo para los Pumas, nada más que en el Derbi de Insurgentes ante Cruz Azul. Esperó por mucho tiempo la oportunidad tras jugar con el primer equipo en la Copa desde hace tres años, pero jamás en el máximo escaparate para un futbolista mexicano como lo es la Liga.

El día martes habló en conferencia de prensa al término del entrenamiento auriazul en Cancha 2 de CU, y pudo compartir sus sentimientos respecto a ese día tan especial:

"Estoy muy contento con la oportunidad que me brinda Paco, y la confianza que me da él y el cuerpo técnico. Uno como defensa no tiene mucha oportunidad de entrar de cambio pues normalmente inicias el juego y lo acabas. No me lo esperaba, pero claro que es un debut soñado, un Clásico en tu estadio lleno".

Respecto a la polémica jugada en la que el mediocampista celeste Gabriel Peñalba presuntamente escupe al delantero auriazul Nicolás Castillo, Pablo se limitó a comentar:

"Esa información no nos corresponde a los jugadores. Es un tema de la directiva y tendrán que actuar. Desde la banca no vi nada aunque son cosas que de repente ocurren en el campo. Si fue verdad que se tomen cartas en el asunto".

Hay varios casos de jugadores felinos que debutaron y nunca más se les vio en el primer equipo, como recientemente los casos de Rafael Cid, Gustavo Rodríguez y hasta Alan Acosta. Ante eso, Jáquez tiene muy claro que los minutos no le caerán del cielo, que tendrá que seguir trabajando para ello.

"Esa es la labor de nosotros los jugadores, seguir correspondiendo a la confianza que nos dé el entrenador y trabajar día a día con mucho esfuerzo para que las oportunidades sigan llegando. Nosotros mismos nos las vamos a generar, no nos las van a regalar".

El próximo partido de los felinos será el sábado cuando visiten el Nou Camp del conjunto guanajuatense. Jáquez se siente preparado:

"El equipo está muy enfocado en lo que hizo bien y lo que hizo mal, y en esta semana trabajaremos esos detallitos que hay que pulir para lograr una victoria de visita en León. Puede ser que vengamos un poco más frescos al partido (por no tener Copa MX), aunque ellos seguramente tratarán de recuperar muy rápido y creo que va a ser un encuentro muy parejo".

Pablo Jáquez en su primera conferencia de prensa con Pumas (Foto: Pumas MX)

La oportunidad del debut se le brindó a Pablo tras un cambio que realizó Palencia en el minuto 54 por Gerardo Alcoba, el cual se mostró molesto y hasta aventó una botella de agua. Al respecto, el canterano comentó:

"No habíamos tocado nada del tema de tarjetas, que si alguien estaba amonestado iba a salir. Paco tomó una decisión y a mi me viene bien. Alcoba me dijo que muchas felicidades por el debut, que lo tenía bien merecido y que siguiera trabajando con mucha humildad. A nadie le gusta salir y son cosas que de repente pasan pero yo lo entiendo. Fue muy inteligente el planteamiento porque teníamos un hombre de más y por ahí el árbitro iba a sacar una tarjeta amarilla más a Gera y no se quiso arriesgar a eso y hace el cambio".

Al entrar formó la pareja en la central con el eterno capitán Darío Verón. El de fuerzas básicas se rindió en halagos hacia el guaraní:

"Darío ha marcado bastante mi carrera. Yo lo he visto jugar en Pumas desde que tengo memoria y siempre lo observo con mucho cuidado lo que hace. Me ha ayudado bastante al darme consejos, es un referente para mí, es mi ídolo".

Finalmente, el capitalino mostró su postura ante la suspensión que acarreará Castillo, quien fue expulsado por doble amarilla, y también por las oportunidades que le está dando la presente directiva a los más jóvenes:

"Tenemos un plantel muy vasto y hay gente para suplir. No creo que haga falta (Nicolás Castillo) porque hay jugadores que están ahí para responder en cualquier momento. Es una motivación muy grande que Paco y el cuerpo técnico me tengan en cuenta. A todos los chavos de Cantera nos están dando más oportunidad y eso nos motiva y nos viene muy bien a nosotros y al Club en general".