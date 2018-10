Miguel Fraga, feliz por regresar a la Copa MX

Después de un receso de un semestre sin jugarlo, los Rojinegros de Atlas debutarán el próxima miércoles en la Copa MX ante 'La Franja' del Puebla. Miguel Ángel Fraga, guardameta suplente de 'La Academia', se mostró feliz por el regreso del equipo tapatío a la competencia copera.

"Estamos contentos de poder participar otra vez en la Copa, se abre una puerta muy importante, creo que Atlas tiene buenos resultados en Copa, lo único que hace falta es la cereza en pastel pues ya se han jugado finales. Nada más falta levantar el título", dijo el cancerbero atlista.

También, 'Mikey' advirtió que: "Atlas siempre es una institución que toma muy en serio todos los torneos en los que le toca participar y este no va ser la excepción, el equipo está hecho para competir en Liga y Copa y así lo vamos a hacer".

Competencia interna

Si bien Fraga no forma parte del once titular en Liga, sabe que la Copa MX es un torneo que sirve para mostrarse en el terreno de juego: "Es una oportunidad linda para estar ahí y tener minutos de juego. Creo que la base de un buen grupo es la exigencia y que cada uno sea competitivo internamente, este torneo nos da la oportunidad de poder demostrar que estamos un nivel óptimo para exigirle al compañero".

En el tema personal, el arquero michoacano dijo sentirse identificado con los colores rojinegros y que siempre ha dado su mayor esfuerzo defendiendo la playera: "Yo siempre entreno para estar ahí. Los partidos en los que me ha tocado estar siempre he brindado lo mejor de mí. Yo sigo muy contento de estar acá. Estoy contento de participar donde me requiera el equipo".

Luego de que el cuadro tapatío cumpla con su compromiso de mitad de semana, el siguiente sinodal en Liga es el cuadro de Morelia, actualmente dirigido por Pablo Marini.