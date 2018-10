Nicolás Sánchez: "Me motiva mucho estar en este equipo"

Luego de poder debutar en el Clausura 2017 con Rayados, el zaguero sudamericano, Nicolás Sánchez, ofreció sus primeras impresiones tras lo sucedido el sábado pasado contra Cruz Azul y lo que viene a futuro en su primera experiencia con el equipo de la Sultana del Norte.

“Me encuentro muy a gusto, estoy muy contento, ya ha pasado mi período de adaptación a la ciudad, a la nueva vida. No sabemos qué equipo va a jugar el miércoles pero estoy muy esperanzado de poder estar desde el principio y si es así estoy preparado”.

El defensor consideró que Monterrey tiene un plantel basto para ir por todo y además ve que el club tomará con seriedad la participación en lo que será la Copa MX, en la cual debutarán ante Juárez en calidad de visitantes.

Sobre lo sucedido en el último minuto ante los celestes y que generó el empate como resultado final en el encuentro, Sánchez dijo: “Les soy sincero, no impactó mi alegría por debutar en el equipo, estaba esperando mucho ese momento. Lamentablemente ocurrió esa fatalidad del autogol pero estoy contento por haber debutado. El equipo sacó un empate en una cancha muy difícil, si bien el partido parecía que nos lo llevábamos, siempre hay que ver lo positivo y se sumó”.

Sobre la competencia interna con la que cuenta en su zona Nicolás, esto fue lo que manifestó: “Es difícil, es muy buena, en todos los equipos grandes que me ha tocado estar la competencia siempre es complicada. Eso enriquece al equipo, seguramente el técnico va a tener más armas para plantear un partido. Me motiva mucho estar en este equipo, va a haber oportunidades y está en mí poder ganarme cada oportunidad que me toque jugar”.

El sábado los albiazules recibirán a los Esmeraldas del León, buscando su primera victoria como local en el torneo de Liga.