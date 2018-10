Con empate, Necaxa debuta en Copa

Uriel Olvera. Amonestó a: C. Riaño (min. 23) y S. Meza (min. 86).

0-1, min. 31, N. Maturana. 1-1, min. 84, C. Bermúdez.

Y. Gutiérrez (C), S. Meza, A. Hernández, J. Chávez, J. Aguirre; D. Riolfo (C. Agosto, min. 79), M. García, J. Sánchez, N. Maturana; A. Díaz y C. Riaño (J. Gómez, min. 90). DT: Alfonso Sosa.

L. Burián (C); W. Paredes, J. Ruíz, J. Nava, J. Escoboza (A. Durán, min. 63), L. Miño, M. Estigarribia (S. Bueno, min. 85), C. Bermúdez, F. Micolta, E. Esqueda y F. Arizala (E. Sandez, min. 80). DT: Sergio Bueno.

VAVEL México agradece su compañía y preferencia de seguir el minuto a minuto de Chiapas 1-1 Necaxa. Asimismo, les invita a seguir en el sitio para enterarse de las noticias más relevantes del deporte mexicano e internacional. Buenas noches.

MF | En la próxima jornada, Necaxa recibirá en el Estadio Victoria a Potros UAEM.

MF | Con este resultado, el Grupo 5 de la Copa MX marcha así: Potros UAEM 3P, Necaxa 1P y Chiapas 1P.

MF | Necaxa estaba derrotando a Chiapas con gol de Claudio Riaño, pero, en los últimos, apareció Christian Bermúdez para convertir el tanto del empate.

¡FINALIZA EL ENCUENTRO!

90. Segundo cambio de Necaxa: entra José Gómez por Claudio Riaño.

89'. Nuevo gol anulado de Necaxa por conducto Claudio Riaño por fuera de juego.

86'. Último cambio de Chiapas: entra Sergio Bueno por Alejandro Estigarribia.

84'. De cabeza, sin marca, Bermúdez anota e iguala el marcador, tras la débil marca de la defensa necaxisa.

¡GOOOL DE JAGUARES DE CHIAPAS!

82'. Remate potente de Jorge Sánchez que pasa apenas arriba del travesaño local.

80'. Segundo movimiento de Jaguares: sale Franco Arizala e ingresa Edwin Sandez.

79'. Primer cambio de Necaxa: entra Christian Agosto por Diego Riolfo.

77'. ¡CERCA! Yosgart Gutiérrez aguanta y ataja el potente testarazo de Enrique Esqueda.

76'. Tiro de esquina de Necaxa que es desaprovechado por Jorge Sánchez, quien intentó con un débil disparo de afuera del área.

71'. ¡CASI! Disparo de Esqueda que Gutiérrez, con muchas complicaciones, manda a tiro de esquina.

69'. Los comandados por Sergio Bueno continúan siendo mejores en este segundo tiempo, sin embargo, siguen imprecisos.

62'. Primer cambio de Jaguares: entra Alejandro Durán por Jesús Escoboza.

58'. Otra vez, Esqueda se pierde la oportunidad de empatar la pizarra. En esta ocasión, sacó un cabezazo a las manos de Gutiérrez.

57'. Riaño controla dentro del área y saca un disparo cruzado que sale muy desviado del arco de Burián.

54'. ¡Gol anulado! El árbitro señala que la anotación de Claudio Riaño no es válida por fuera de juego.

53'. ¡CERCA! Testarazo de Bermúdez que pega en el poste. Chiapas estuvo muy cerca de igualar el marcador.

49'. Diagonal que es rematada por Diego Riolfo. Chiapas se salva tras un disparo que pasa apenas arriba.

48'. Servicio de Bermúdez que Estigarribia no logra rematar de buena forma. Jaguares ha iniciado de mejor manera el segundo tiempo.

46'. Jugada individual de Félix Micolta que termina con un punterazo, el cual es controlado por Yosgart Gutiérrez.

45'. ¡Inicia la parte complementaria!

MT | Con gol de Claudio Riaño, los Rayos del Necaxa están derrotando a Jaguares de Chiapas.

45'. ¡Termina el primer tiempo!

41'. Centro de Arizala que Estigarribia no remata de buena forma. Jaguares se pierde otra oportunidad.

38'. ¡CASI! Franco Arizala la controla de pecho y saca un fogonazo que pega en el poste. Se salvan los Rayos.

33'. ¡GOOOL DE NECAXA! A pase de Nicolás Maturana, Claudio Riaño empuja la pelota al fondo de las redes.

26'. El 'Wero' Díaz controla y saca un tiro que se va muy desviado.

23'. Claudio Riaño se convierte en el primer amonestado del encuentro, tras cometerle una falta Leandro Burián.

19'. Tiro de media distancia de García, el cual es contenido sin problema por Burián.

14'. Disparo de Estigarribia que pasa por arriba de la cabaña defendida por Gutiérrez.

9'. ¡SE LA PIERDE! Enrique Esqueda no logra aprovechar el buen centro de Bermúdez, tras rematar desviado de cabeza.

8'. Testarazo de Severo Meza que pega por detrás del poste de Jaguares. Los Rayos han sido mejores.

5'. ¡CERCA! Disparo raso de Michel García que pasa aepnas a un lado de la portería local.

1'. ¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:40. Banca de Necaxa | R. Salcedo; E. Escobar, C. Agosto, J. Soto, J. Cornejo, E. Chávez y J. Gómez.

18:38. Banca de Jaguares de Chiapas | J. Villalpando; E. Sánchez, J. Cobián, S. Bueno, A. Durán, C. Haro y O. Ramírez.

18:36. Once de Necaxa | Y. Gutiérrez (C), S. Meza, A. Hernández, J. Chávez, J. Aguirre; D. Riolfo, M. García, J. Sánchez, N. Maturana; A. Díaz y C. Riaño.

18:33. Once de Jaguares de Chiapas | L. Burián (C); W. Paredes, J. Ruíz, J. Nava, J. Escoboza, L. Miño, M. Estigarribia, C. Bermúdez, F. Micolta, E. Esqueda y F. Arizala.

18:30. Definidas las alineaciones de ambas escuadras. En un momento las compartimos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Jaguares de Chiapas - Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Víctor Manuel Reyna. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

Atentos en este partido Jaguares - Necaxa a Nicolás Maturana de Necaxa | El extremo chileno fue uno de los tres refuerzos rojiblancos para ester certamen. Por ahora, ha tenido muy pocos minutos en Liga, es por ello que tratará de aprovechar esta oportunidad para convertirse en un generador de juego ofensivo.

Atentos a Franco Arizala de Jaguares | El atacante colombiano sigue en busca de recuperar su nivel, por lo cual no deberá desaprovechar los partidos de Copa, para mostrar un buen accionar y así volver a ser tomando en cuenta como elemento titular de Chiapas en Liga.

Por su parte, los Rayos aprovecharon su condición de local para vencer 1-0 a los 'Tuzos' del Pachuca, con tanto de Maximiliano Barreiro. Esta victoria les quitó presión en el tema porcentual, debido a que habían iniciado la temporada con dos derrotas.

El domingo pasado, Chiapas visitó el remodelado Estadio Nemesio Díez y sorprendió a los 'Diablos', tras derrotarlos 0-1 al Deportivo Toluca, con gol de Jonathan Fabbro. Dicho triunfo les valió par dejar el último sitio de la tabla de cociente.

De momento, en la Clasificación General de la Liga Bancomer MX, Jaguares y Necaxa se ubican en la posición 12 y 13, respectivamente; ambos con tres puntos, sin embargo, los selváticos tienen un juego pendiente ante América.

Mientras tanto, los Rayos hoy harán su debut. Cabe recordar que, en el semestre pasado, no disputaron el certamen copero, ya que, por reglamento, el equipo recién ascendido a la Primera División no participa en la Copa MX, edición Apertura.

La semana pasada, los Jaguares hicieron su debut en Copa. En dicho partido, disputado en el Estadio Universitario Alberto 'Chivo' Córdova, los comandados por Sergio Bueno fueron derrotados 1-0 por los 'Equinos', con anotación de Édgar 'Quesos' González.

Los conjuntos de Chiapas y Necaxa se encuentran ubicados en el Grupo 5 de la competencia copera, junto a los Potros de la UAEM, escuadra que milita en el circuito de ascenso.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Jaguares de Chiapas - Necaxa, correspondiente a la Jornada 2 del torneo Clausura 2017 de la Copa Corona MX; Grupo 5. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Víctor Manuel Reyna a partir de las 19:00 horas.