Sergio Bueno: "Cada partido será un escalón a la salvación"

Tras una buena actuación la jornada pasada con una victoria frente a Toluca en el Nemesio Díez, Chiapas ya se prepara para otro partido complicado, esta vez recibiendo en casa al actual campeón del fútbol mexicano, Tigres.

El entrenador Sergio Bueno, sabe que se avecinan retos complejos para su equipo, y planea que sus pupilos sigan mostrando un buen nivel en el campo para así mantenerse a salvo del descenso.

“Son muchos partidos para el siguiente mes, prácticamente desde enero mismo, en donde se fincarán las bases para que este equipo pueda asegurar la permanencia y esa es la apuesta que estamos haciendo, mantener una actuación que corresponda para lograr resultados”, comentó.

Sobre los equipos que también compiten por el no descender, como Veracruz y Morelia, Bueno recalcó que se han reforzado bien y que también han empezado de buena manera el torneo, por lo que no será nada sencillo mantener la categoría.

“Los dos equipos arrancaron bien, no se están durmiendo en sus laureles, se han fortalecido, en el caso de Veracruz con muchos jugadores, Morelia conservó la base y sumó nuevos elementos al igual que nosotros, hablar que uno es más peligroso que otro no puedo, no me confiaría de ello; también porque la permanecía no está en juego directo con ellos, sino en el transcurso del torneo, por lo que buscaremos sumar, cada partido será un escalón a la salvación. Al final veremos resultados en mayo, que es cuando termina el campeonato”, dijo.

El director técnico 'felino' también habló sobre la situación actual de su plantilla, en donde las lesiones han perjudicado al equipo, en especial a sus nuevos refuerzos, Guillermo Rodríguez y Franco Flores.

“Hemos acercado gente que nos va a ayudar, que ha fortalecido al equipo, siempre estamos pensando en cómo redondear la plantilla y sobretodo porque en el camino hemos encontrado inconvenientes. El central uruguayo, Guillermo Rodríguez, se rompió el talón de Aquiles y prácticamente lo perdimos toda la temporada; esta semana se integró Franco Flores y antes de ayer se nos lastimó, tiene un esguince y la pierna inmovilizada. Son contratiempos que se presentan pero tenemos que redondear el equipo y todavía estamos en ese proceso, aunque tenemos un grupo de jugadores que están preparados para afrontar los compromisos del equipo”, declaró.

Por último, Bueno aclaró que el grupo está concentrado y enfocado en lo estrictamente futbolístico, pues solo así podrán cumplir con los objetivos que se tienen en mente.

“Tenemos que centrarnos a nuestro rendimiento futbolístico y sobreponernos a cualquier adversidad, tenemos que poner un bloque a este equipo para evitar que se permeen en el grupo dudas y vamos bien en ese sentido. Tenemos un gran número de jugadores, ya se enteraron de todo lo que se estaba hablando antes de su llegada y especulando de Chiapas, los veo cómodos y a gusto, parece que esa problemática se ha diluido con gran ánimo dentro del terreno de juego”, culminó.