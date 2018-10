Francisco Canales: "Cualquier distracción nos cuesta un gol"

Luego de la derrota sufrida el pasado sábado ante Coras, Lobos BUAP regresó este lunes a los entrenamientos con miras a su siguiente compromiso en el Ascenso MX. Al término de la práctica, el cancerbero universitario José Francisco Canales, atendió a los medios de comunicación y reiteró la importancia de trabajar a tope, así como mantener la concentración dentro del terreno de juego.

"Aunque suene a disco rayado, hay que trabajar, si nos metieron un gol en tiro de esquina, tendremos que tirar 100-120 tiros de esquina para que no nos vuelva a suceder eso. Esos pequeños detalles ya se convirtieron para nosotros en grandes detalles y cualquier distracción nos cuesta un gol, no estamos para distraernos en ningún momento".

Asimismo, el canterano rojinegro aseguró que no todo es malo dentro de la Jauría, pues pese a que los resultados no han sido del todo positivos, el equipo genera oportunidades al ataque.

"Claro que hay cosas buenas, hemos tenido llegada, hemos tenido oportunidades francas contra el arquero rival, me preocuparía más si el equipo se fuera sin gol o no tuviera ninguna oportunidad, tuvimos mucho antes para ampliar la ventaja, no lo hicimos y ellos aprovecharon la que tuvieron".

Del mismo modo, 'Paco' reconoció que la derrota del pasado fin de semana caló en el equipo, pues saben que tuvieron oportunidades para llevarse el juego.

"El equipo trabaja, el equipo mete, el equipo llega y al final te vas con las manos vacías y es una sensación muy molesta, muy triste y también vergonzosa por la afición y la directiva que ha confiado en nosotros".

Finalmente, consciente de que será difícil reponerse del mal momento que atraviesan, confía en que podrán regresar el próximo fin de semana a la senda del triunfo, cuando visiten a los Bravos de Juárez.

"Es difícil recuperarse pero simplemente es trabajando pero esto no es de entrenamientos, es de demostrarlo en el partido, salir el sábado con el cuchillo entre los dientes, no recibir gol y esperar concretar una adelante", sentenció.