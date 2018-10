A Potros UAEM le cayeron cinco rayos

Necaxa : Y. Gutiérrez (C); A. Hernández, J. Chávez, S. Meza (E. Escobar, min. 45), J. Aguirre; J. Sánchez, M. García, D. Riolfo, E. Chávez; E. Puch (C. Riaño, min. 55) y A. Díaz (C. Agosto, min. 80). DT: Alfonso Sosa.

Potros UAEM : H. Estrada; D. Duarte (V. Durán, min. 34), M. Figueroa, J. Manica; M. Gómes, E. Arriaga, E. Cerda, G. Velasco (C. Jerónimo, min. 45), F. Pizarro; E. González (C) (L. Medina, min. 35) y A. López. DT: Omar Ramírez.

MARCADOR : 1-0, MIN. 14, D. Riolfo. 2-0, min. 16, E. Puch. 3-0, min. 22, D. Riolfo. 4-0, min. 27, A. Díaz. 4-1, min. 80, E. Cerda. 5-1, min. 85, D. Riolfo.

ÁRBITRO : Marco Ortíz. Amonestó a: D. Duarte (min. 10), A. Manica (min. 16), M. Figueroa (min. 26), J. Chávez (min. 85).